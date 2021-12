Samochodowe wyścigi na śniegu i lodzie. Andros e-Trophy w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (18 grudnia 2021 roku) w Motowizji zadebiutuje nowa seria wyścigowa.

• Widzowie kanału będą mogli zobaczyć relacje z francuskiego Andros e-Trophy, mistrzostw na śniegu i lodzie.

Idea e-Trophee Andros pojawiła się w 1985 roku kiedy na meczu rugby spotkali się rallycrossowy mistrz Francji Max Mamers oraz właściciel firmy Andros Frederic Gervoson. Panowie przypadli sobie do gustu i zaczęli spędzać zimę jeżdżąc na specjalnie przygotowanych torach.Z formy relaksu przerodziło się to w profesjonalne mistrzostwa, których historia rozpoczęła się w 1990 roku w Serre Chevalier. Od tamtej pory Trophee Andros jest jedną z najpopularniejszych serii wyścigowych we Francji, w której rywalizują czołowi reprezentanci sportów samochodowych na świecie.Najwięcej tytułów w Andros Trophy ma na swoim koncie Yvan Muller. Czterokrotny mistrz świata w wyścigach samochodów turystycznych dominował w latach 1995-2006 i tylko raz nie zajął pierwszej pozycji w generalce. Kolejne dwa sezony padły łupem innego czterokrotnego mistrza świata, tym razem Formuły 1 - Alaina Prosta, który w sumie trzykrotnie wygrywał Trophee Andros.Obaj panowie już nie jeżdżą w serii, ale tradycje rodzinne wciąż są kultywowane. Siostrzeniec Mullera Yann Ehrlacher, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata Samochodów Turystycznych WTCR, jeździ w barwach ekipy Yvana Mullera, a jednym z jego konkurentów jest Nicolas Prost, syn Alaina. Olivier Panis, zwycięzca legendarnego GP Monako z 1996 roku, nie może się poszczycić sukcesami w Trophee Andros jak jego starsi koledzy, ale za to jego syn Aurelien został mistrzem sezonu 2019/20 przełamując dominację Jeana-Baptiste Dubourga.Aurelien Panis został pierwszym mistrzem Andros Trophy w nowej odsłonie. Od tamtego sezonu wszystkie auta biorące udział są w pełni elektryczne. W sezon 2009/10 zadebiutowała klasa elektryczna, później w głównych kategoriach Elite Pro i Elite rywalizowały razem samochody spalinowe i elektryczne.W ramach Trophee Andros rywalizują nie tylko samochody - w 1996 roku zadebiutowała kategoria dla motocykli znana obecnie jako AMV Cup.Obecny sezon składa się z rund na pięciu obiektach we Francji i Andorze. Na początek zawodnicy rywalizowali w najwyższej położonym ośrodku narciarskim w Europie - Val Thorens. Oprócz Yanna Ehrlachera, Nico Prosta i rodziny Panisow, w głównej klasie Elite Pro jeżdżą także między innymi były kierowca F1, a obecnie IndyCar Romain Grosjean, a gościnnie pojawia się także dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastien Loeb.Podsumowanie pierwszej rundy e-Andros Trophee w Val Thorens w sobotę 18 grudnia o godz. 20:55 w Motowizji.