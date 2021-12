Rockowe święta i Nowy Rock z Rock Radiem

Łukasz Szewczyk

• Na nadchodzące świąteczne dni redakcja Rock Radia przygotowuje specjalne propozycje dla swoich słuchaczy.

• Dzięki zespołowi stacji będą oni mogli spędzić Boże Narodzenie w towarzystwie Deep Purple, a w Nowy Rok na antenie stacji królować będzie grupa Scorpions

Już w wigilię, czyli w piątek, 24 grudnia 2021 r. na antenie Rock Radia pojawi się pierwsza z świątecznych propozycji stacji. Od godz. 10:00 do 15:00 gośćmi rozgłośni będą m.in. Jan Borysewicz, Misiek Koterski czy Grzegorz Damięcki. Opowiedzą oni, którą gwiazdę rocka chętnie posadziliby przy swoim wigilijnym stole.W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Rock Radio zaprosi wszystkich na audycję "Ale szopka". W godz. 10:00 - 15:00 Grzegorz Kowalczyk będzie przypominać w niej wydarzenia, które nas w mijającym roku porządnie zaskoczyły. A od 15:00 do 20:00 słuchacze będą mogli spędzić czas z zespołem Deep Purple. Rozmowę z muzykami poprowadzi Mariusz Stelmaszczyk.26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt, od 10:00 do 15:00 Rock Radio będzie przedstawiać wynalazki, które narodziły się przypadkiem - od telefonu po chipsy. Gospodarzem programu "Jak to się stanęło" będzie Grzegorz Kowalczyk. Natomiast od 15:00 do 20:00 o najlepszych klasyczno-rockowych płytach debiutanckich opowie Michał Żołądkowski w audycji "Rock się rodzi, moc truchleje".W Sylwestra Rock Radio zagra 100 najlepszych klasyków rocka, które jeszcze wybierają słuchacze Rock Radia w plebiscycie na Rockowy Numer Wszech Czasów na rockradio.pl. Głosowanie trwa do 30 grudnia. Od godz. 20:00 do 1:00 1 stycznia 2022 r. nadawany będzie Koncertowy Finał Rocku - zespół Rock Radia zaprasza wszystkich na wspólną noc z najlepszymi koncertowymi klasykami rocka.Tuż po 10:00 w Nowy Rok na antenie stacji pojawi się audycja "KAC - Końcowa Analiza Całości", w którym redakcja na wesoło podsumuje wybrane wydarzenia z 2021 r. Program nadawany do 15:00 poprowadzi Tomasz Obertyn. W drugiej części dnia - od 15:00 do 20:00 w specjalnej audycji członkowie zespołu Scorpions opowiedzą Mariuszowi Stelmaszczykowi, co przygotowują na 2022 r. i jak spędzili 2021.Świąteczne propozycje Rock Radia dla słuchaczy będą promowane na antenie, na stronie rockradio.pl i na profilu Rock Radia na Facebooku.