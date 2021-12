Platforma VOD Entclick w nowej odsłonie. Kuratorem Tomasz Raczek

Łukasz Szewczyk

• Objęta kuratelą Tomasza Raczka platforma VOD Entclick wystartowała w nowej odsłonie.

• Na widzów poszukujących klasycznych pozycji kina w jakości HD i 4K czekają m.in. unowocześniony design oraz bardziej intuicyjny interfejs.

Tomasz Raczek - kurator najlepszych filmów na Entclick.com / Fot. materiały prasowe

Entclick zadebiutował w kwietniu 2021 roku jako miejsce adresowane do osób poszukujących klasycznych tytułów w doskonałej jakości. Udostępniona właśnie najnowsza odsłona platformy przynosi cały szereg usprawnień, dzięki którym ich wypożyczanie i oglądanie staje się o wiele przyjemniejszym doświadczeniem. Jedną z głównych nowości jest znacznie niższa, jednakowa dla filmów w jakości HD i 4K cena, która wynosi 5,90 zł. Widzowie zyskali też możliwość wypożyczania cyklicznie zmieniających się pakietów. W każdym z nich znajduje się kilka tematycznie połączonych filmów, które są dostępne w jeszcze lepszej ofercie cenowej.Najważniejsza zmiana objęła zaplecze technologiczne platformy, co pozwoliło nadać jej zupełnie nową szatę graficzną, jak również wprowadzić cały szereg przydatnych funkcji. Wszystkie filmy posiadają teraz czytelne oznaczenie jakości, w jakiej są dostępne i umożliwiają zapisywanie ich do obejrzenia na później. Można też wyszukiwać je po tytułach oraz - dzięki systemowi hiperłączy - filtrować po nazwiskach aktorów, reżyserów czy scenarzystów. Widzowie mogą ponadto utworzyć w ramach jednego konta nawet pięć dodatkowych profili - w tym również takie, które posiadają ograniczenie rodzicielskie. Całości dopełniają szybkie płatności bez konieczności podpinania karty, obsługa kodów promocyjnych oraz mające pojawić się już wkrótce aplikacje na telewizory i urządzenia mobilne.- mówi Emilia Ciszewska, prezes zarządu Nan Media. -- dodaje.Entclick działa w modelu TVoD (Transactional Video on Demand), co oznacza, że widzowie płacą za wybrane tytuły lub pakiety uzyskując do nich czasowy dostęp. Na platformie można znaleźć filmy w jakości HD i 4K, w tym odrestaurowane i poddane rekonstrukcji cyfrowej. Wszystkie opatrzone są polskimi napisami, a znaczna część także lektorem.- mówi Tomasz Raczek, kurator najlepszych filmów na Entclick.com.Nowy Entclick działa w oparciu o rozwiązanie redGalaxy, stworzone i rozwijane przez Redge Technologies. Z uwagi na zmianę platformy technologicznej korzystanie z nowej odsłony przez obecnych użytkowników wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji na stronie entclick.com. Można zrobić to standardowo przy użyciu adresu e-mail, jak również korzystając z konta Google lub Facebook.