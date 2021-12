Program specjalny "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson oraz aktorzy kultowych już ośmiu filmów o młodym czarodzieju w specjalnym programie "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu"

• Premiera w Polsce w styczniu w HBO GO

Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Jubileuszowy program specjalny Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu przybliży zakulisowe historie związane z powstawaniem produkcji, a także, dzięki specjalnie nagranym na tę okoliczność wywiadom i rozmowom między aktorami, zabierze widzów w podróż pełną magii i wspomnień o jednej z najbardziej kochanych filmowych serii wszech czasów.Do tego wyjątkowego spotkania dołączą także Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch oraz Ian Har.Program "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" będzie swego rodzaju celebracją fenomenu powstanie serii filmów oraz niezwykłej rodziny filmowej, która narodziła przy ich produkcji w Warner Bros. Studios w Londynie dwie dekady temu. Będzie to jednocześnie uhonorowanie tej niezrównanej spuścizny filmowej i jej niepowtarzalnego wpływu na serca, umysły i wyobraźnię wielu fanów na całym świecie.- powiedział Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. -- dodaje.- powiedziała producentka wykonawcza Casey Patterson.Program "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" wyprodukowany został przez Warner Bros. Unscripted Television we współpracy z Warner Horizon w kultowym studio Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. Obowiązki producentki wykonawczej programu pełni Casey Patterson z ramienia Casey Patterson Entertainment oraz Pulse Films.Premiera programu specjalnego "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" odbędzie się w Polsce w HBO GO w styczniu.