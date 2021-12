Lewandowski bije rekordy, Piątek na wylocie? Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Robert Lewandowski wyrównał, a już w piątek może pobić następny rekord Gerda Muellera: goli w Bundeslidze w roku kalendarzowym (42)

• Krzysztof Piątek zdobył w tym sezonie tylko jedną bramkę dla Herthy Berlin i trafił na listę zawodników, którzy mają opuścić klub

• Wszystkie mecze 17. kolejki Bundesligi można oglądać na żywo z polskim komentarzem na platformie streamingowej Viaplay

Robert Lewandowski utrzymuje przewagę nad rywalami w wyścigu o koronę króla strzelców Bundesligi. Mimo że zarówno Patrik Schick z Bayeru Leverkusen, jak i Erling Haaland z Borussii Dortmund w rozgrywanej w środku tygodnia kolejce zdobyli po dwie bramki, Lewandowski zrobił dokładnie to samo i z 18 golami pozostaje samodzielnym liderem: przed Schickiem (16) i Haalandem (13). Pierwszy z dwóch ostatnich goli Polaka był zarazem tysięczną bramką zdobytą w Bundeslidze przez polskiego zawodnika.Bayern Monachium już przed półmetkiem zapewnił sobie tytuł mistrza jesieni, aktualnie z sześcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund i dwunastoma nad Bayerem Leverkusen. W piątek o 20.30, 17. kolejkę Bundesligi otworzy domowe starcie mistrzów Niemiec z VfL Wolfsburg, czyli w ubiegłym sezonie pierwszej i czwartej siły ligi niemieckiej. Teraz Wolfsburg jest 11. w tabeli i do liderującego Bayernu traci aż dwadzieścia punktów. Jeśli Robert Lewandowski choć raz pokona bramkarza gości, pobije rekord Gerda Muellera w liczbie goli w roku kalendarzowym w Bundeslidze (42). Transmisja ze spotkania Bayern - Wolfsburg w piątek o 20.30 na żywo w Viaplay.W zupełnie innym nastroju niż Lewandowski jest Krzysztof Piątek. Napastnik Herthy Berlin zdobył w tym sezonie tylko jedną bramkę, zaliczył jedną asystę i jest już rezerwowym. Właśnie znalazł się na liście graczy, którzy mają opuścić klub. Dwa lata temu Hertha zapłaciła za niego AC Milan 24 miliony euro, teraz wart jest około 15, pozostając jednym z najlepiej opłacanych zawodników ekipy z Berlina. Ostatnio Hertha uległa 0:4 na wyjeździe FSV Mainz, a Piątek wszedł do gry z ławki rezerwowych. O rehabilitację w sobotę o 18.30, w domowym starciu z wiceliderem Borussią Dortmund, może być trudno. Mecz można oglądać na żywo w Viaplay.Ciekawie zapowiada się rywalizacja SC Freiburg z Bayerem Leverkusen (niedziela, 15.30, transmisja w Viaplay). Piąta drużyna tabeli podejmuje trzecią, Freiburg traci do Bayeru dwa punkty. Oba zespoły ostatnio remisowały: Bayer u siebie z Hoffenheim 2:2 ratując remis w doliczonym czasie gry, a Freiburg 0:0 na wyjeździe z Unionem Berlin. Z kolei zwycięski debiut na ławce trenerskiej RB Lipsk zanotował Domenico Tedesco, wicemistrz Niemiec wygrał 4:1 u siebie z Borussią Moenchengladbach. Czy w sobotę w meczu z Arminią Bielefeld jego drużyna pójdzie za ciosem? Transmisja od 15.30 w Viaplay.W weekend także pierwsza gala KSW na platformie Viaplay Mecze 17. kolejki Bundesligi na platformie Viaplay:Piątek (17 grudnia)• godz. 20.30komentują Piotr Domagała i Michał ZachodnySobota (18 grudnia):• godz. 15.30komentuje Kamil Kania• godz. 15.30komentują Piotr Majchrzak i Dominik Wardzichowski• godz. 15.30komentują Mateusz Juza i Tomasz Urban• godz. 15.30komentuje Dawid Król• godz. 15.30komentują Marcin Borzęcki i Michał Trela• godz. 18.30komentują Szymon Ratajczak i Michał TrelaNiedziela (19 grudnia????• godz. 15.30komentują Szymon Ratajczak i Michał Zachodny• godz. 17.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki