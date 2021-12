Szlagierowe starcia w Serie A i LaLiga - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem piłkarskiego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie spotkanie AC Milanu z SSC Napoli, a więc bardzo poważnych kandydatów do mistrzostwa Włoch w tym sezonie.

• Ciekawie powinno być również w Hiszpanii, gdzie dojdzie do konfrontacji drugiej w tabeli Sevilli FC z broniącym mistrzostwa kraju Atlético Madryt

AC Milan i SSC Napoli to w tym sezonie główni rywale Interu Mediolan w walce o tytuł mistrza Włoch. Ich starcie będzie szlagierem 18. kolejki Serie A. Na Stadio San Siro gospodarze postarają się o pierwszy ligowy triumf nad ekipą Azzurrich od prawie ośmiu lat. Ma im w tym pomóc Zlatan Ibrahimović, który w swoim poprzednim występie przeciwko neapolitańczykom strzelił dwa gole, a jego drużyna wygrała 3:1. Z kolei piłkarze gości spróbują wrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak w trzech ostatnich meczach zdobyli w sumie zaledwie jeden punkt. Oni z kolei liczą na swoją żelazną defensywę, której filarem jest Kolidou Koulibaly, a także na ofensywne popisy duetu Lorenzo Insigne - Dries Mertens.Na szczególną uwagę zasługuje również spotkanie Bologna FC - Juventus FC. Dojdzie w nim do ciekawie zapowiadającego się pojedynku Polaków - w bramce gospodarzy stanie Łukasz Skorupski, a między słupkami gości będzie można zobaczyć Wojciecha Szczęsnego. Ten pierwszy zachował w obecnym sezonie aż sześć, a drugi pięć czystych kont, co daje im wysokie lokaty w klasyfikacji najlepszych golkiperów Serie A. Poprawienie tego wyniku będzie dla obu nie lada wyzwaniem, bo na murawie Stadio Renato Dall'Ara wystąpią tak skuteczni zawodnicy, jak Marko Arnautović, Paulo Dybala, Musa Barrow czy Álvaro Morata.Hitem weekendu na boiskach LaLiga Santander będzie mecz wicelidera, Sevilli FC, z zajmującym czwarte miejsce w tabeli aktualnym mistrzem Atlético Madryt. Od połowy maja Sevillistas na własnym stadionie wygrali aż osiem spotkań i tylko raz zremisowali. Mają również straconych najmniej goli spośród wszystkich drużyn hiszpańskiej ekstraklasy. Tym razem ich defensywa zostanie poddana najpoważniejszej próbie, bo w ataku gości zagra niezwykle groźny duet Luis Suárez - Antoine Griezmann. Ta dwójka miała udział w ponad połowie bramek zdobytych w bieżącym sezonie przez Atléti. Czy Diego Carlos i Jules Koundé wraz z kolegami zdołają ich powstrzymać?Sporych emocji powinno dostarczyć także starcie FC Barcelony z Elche CF. Duma Katalonii goni ligową czołówkę i punkty są jej bardzo potrzebne, ale musi bardzo uważać, ponieważ w aktualnych rozgrywkach ekipa z Elche sprawiła już kilka niespodzianek, m.in. w konfrontacjach z Athletic Club i wspomnianą Sevillą FC. Kluczową rolę może odegrać w tym meczu Memphis Depay, który jest ostatnio zdecydowanie najlepszym piłkarzem w ofensywie Barçy.FC Porto i Sporting CP idą łeb w łeb w walce o fotel lidera ligi portugalskiej. Obie ekipy pozostają w tym sezonie niepokonane i mają na koncie po 38 punktów. Formą imponuje szczególnie drużyna z Lizbony, która straciła jak dotąd zaledwie pięć bramek. W ten weekend piłkarze trenera Rúbena Amorima zmierzą się na wyjeździe z Gil Vicente FC, które od początku listopada w lidze również nie doznało ligowej porażki. Ozdobą tego widowiska będzie pojedynek Pedro Gonçalvesa po stronie Sportingu z Franem Navarro w szeregach zespołu z Bercelos. Obaj słyną ze świetnej techniki i wspaniałych goli, więc kibice mogą liczyć na ich efektowne występy.Przed trudnym zadaniem stanie także FC Porto, które zagra na wyjeździe z FC Vizelą. Ta ekipa jest wprawdzie beniaminkiem, ale spisuje się nadspodziewanie dobrze, a przed własną publicznością w obecnych rozgrywkach przegrała tylko raz. Miało to miejsce w konfrontacji z SL Benfiką, a o porażce 0:1 zadecydował gol stracony dopiero w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Gospodarze w poprzedniej kolejce potwierdzili, że są w dobrej dyspozycji, pokonując FC Aroukę aż 4:1. Czy Luis Díaz oraz jego koledzy z Porto znajdą sposób na nieprzewidywalną drużynę z Vizeli?Na półmetku rozgrywek Championship ekipa AFC Bournemouth jest na dobrej drodze do zajęcia miejsca, które zagwarantuje jej powrót do Premier League. W ten weekend zawodnicy The Cherries zostaną jednak poddani poważnej próbie, bo ich rywalem będzie groźne FC Middlesbrough, które w tym sezonie odebrało już punkty innym zespołom czołówki tabeli, takim jak Fulham FC, West Bromwich Albion czy Blackburn Rovers. Po stronie Bournemouth wiele będzie zależało od Dominika Solanke, który w ostatnich dziesięciu występach zaliczył w sumie aż dziewięć trafień, potwierdzając, że jest jednym z najbardziej utalentowanych napastników w Anglii. Jak 24-latek spisze się na tle defensywy Middlesbrough, mającej w swoim składzie m.in. doświadczonego Sola Bambę?Plan transmisji:Piątek (17 grudnia):• 18:25 Serie A: S.S. Lazio - Genoa CFC (Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (18 grudnia):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski• 15:55 Championship:y (Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:10 LaLiga Smartbank:r (Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Adrian Gątarek• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (19 grudnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowskistudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 17:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Marcin Długosz• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (20 grudnia):• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)