Ostatki w Ekstraklasie, sprawdzian dla Liverpoolu, boks, debiut padla - weekend w Canal+ Sport

• Ostatni weekend z Ekstraklasą w tym roku

• Wśród wydarzeń nie zabraknie również hitów w lidze angielskiej, a także debiutującej dyscypliny na antenach Canal+, czyli padla i wielkiego finału sezonu w Madrycie

Na przełomie października i listopada Liverpool zaledwie zremisował z Brighton i przegrał z West Hamem. Eksperci wieszczyli początek kryzysu w "mieście Beatlesów", ale reakcja The Reds była natychmiastowa. Pięć wygranych z rzędu, w tym dwie bardzo okazałe - 4:0 z Arsenalem i 4:1 w derbach z Evertonem. W niedzielę czeka ich spotkanie z Tottenhamem, który punktuje coraz lepiej pod wodzą nowego trenera - Antonio Conte. Spurs wygrali trzy ostatnie mecze i zbliżyli się do czołówki Premier League. Kto będzie górą w angielskim hicie? O tym przekonamy się 19 grudnia.Lech Poznań poważnie podszedł do sezonu, w którym będzie świętować swoje stulecie. W dotychczasowych osiemnastu meczach zaledwie dwa razy schodził z boiska pokonany. To sprawiło, że "Kolejorz" prowadzi w tabeli z dwupunktową przewagą nad Pogonią i ma szansę na spędzeniu przerwy zimowej jako lider PKO BP Ekstraklasy. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2008/2009, kiedy to w barwach poznańskiej drużyny występowali tacy piłkarze jak Robert Lewandowski, czy Sławomir Peszko. Przeciwnikiem Lecha w ostatniej kolejce w tym roku będzie Górnik Zabrze, który liczy na kolejne gole Lukasa Podolskiego. Niedzielny mecz w Poznaniu skomentują Adrian Olek i Maciej Murawski.Canal+ przeprowadzi transmisje z turnieju World Padel Tour Madrid Master Final 2021, czyli padlowej imprezy dla najlepszych ośmiu damskich i męskich par sezonu 2021. Padel to połączenie tenisa i squasha. Gra toczy się jedynie w formule deblowej (2 na 2). Kort do padla różni się od tenisowego tym, że posiada on ściany: tylnie i boczne, które mogą być wykorzystywane podczas gry. Punkty liczy się według zasad znanych z tenisa ziemnego.Turniej, który rozpocznie się 16 grudnia będzie podsumowaniem sezonu 2021 z udziałem ośmiu najlepszych par w rozgrywkach damskich i męskich. Canal+ przeprowadzi transmisje z turnieju World Padel Tour Madrid Master Final 2021, czyli padlowej imprezy dla najlepszych ośmiu damskich i męskich par sezonu 2021. Padel to połączenie tenisa i squasha. Gra toczy się jedynie w formule deblowej (2 na 2). Kort do padla różni się od tenisowego tym, że posiada on ściany: tylnie i boczne, które mogą być wykorzystywane podczas gry. Punkty liczy się według zasad znanych z tenisa ziemnego.Turniej, który rozpocznie się 16 grudnia będzie podsumowaniem sezonu 2021 z udziałem ośmiu najlepszych par w rozgrywkach damskich i męskich. W Madrycie zagrają m.in. zeszłoroczni finaliści Juan Lebron i Alejandro Galan (obecni liderzy światowego rankingu), czy zwyciężczyni z 2020 roku Gemma Triay, która zagra w parze z Alejandrą Salazar. Fazę ćwierćfinałową kibice będą mogli śledzić w serwisie Canal+ Online, od półfinałów turniej będzie transmitowany również na antenie Canal+ Now. Jak już informowaliśmy , ten weekend w Canal+ będzie obfitował także w pięściarskie emocje. W nocy z piątku na sobotę Artur Beterbiev będzie bronić pasów WBC i IBF wagi półciężkiej w pojedynku z Marcusem Browne. Dzień później w Minneapolis o mistrzostwo WBA w wadze superśredniej powalczą David Morrell Jr. i Alantez Fox. Dzień później w Minneapolis o mistrzostwo WBA w wadze superśredniej powalczą David Morrell Jr. i Alantez Fox.Plan transmisji w Canal+:Piątek (17 grudnia):• 14:00 Mubadala World Tennis Championship:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 14.00 WPT Madrid Master Final 2021: Ćwierćfinał mężczyzn: Tapia/Gutierrez - Chingotto/Tello, (Canal+ Online)• 16:00 Mubadala World Tennis Championship:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 17:00 WPT Madrid Master Final 2021: Ćwierćfinał kobiet: Gonzalez/Ortega - Sanchez/Josemaria (Canal+ Online)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 19:00 WPT Madrid Master Final 2021: Ćwierćfinał mężczyzn: Belasteguin/Coello - Navarro/Di Nenno (Canal+ Online)• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Daria Kabała-Malarzgość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:k (Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:30(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 01:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert Radke• 02:00 Boks:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Janusz PinderaSobota (18 grudnia)• 10.00 WPT Madrid Master Final 2021: Półfinał kobiet #1 (Canal+ Now)• 12.00 WPT Madrid Master Final 2021: Półfinał mężczyzn #1 (Canakl+ Now)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 14:00 Mubadala World Tennis Championship:(Canal+ Premium)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Maciej Murawski• 15:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 16:00 Mubadala World Tennis Championship:(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 16.00 WPT Madrid Master Final 2021: Półfinał kobiet #2 (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Remigiusz Jezierski• 18:00 NBA:(Canal+ Now)komentarz: Artur Kwiatkowski, Waldemar Kijanowsk• 18.00 WPT Madrid Master Final 2021: Półfinał mężczyzn #2 (Canal+ Online)• 18:10 LaLiga SmartBank:(nSport+)komentarz: Jakub Polkowski, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki• 20:45 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński; goście: Grzegorz Mielcarski, Michał Żewłakow• 02:00 Boks:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Janusz PinderaNiedziela (19 grudnia)• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 10.15 WPT Madrid Master Final 2021: Finał gry kobiet (Canal+ Now)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 12.15 WPT Madrid Master Final 2021: Finał gry mężczyzn (Canal+ Now)• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Maciej Murawski• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 15:10 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 15:55 LaLiga SmartBank: Zaragoza - Tenerife (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Michałowicz• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 02:00 NB:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil ChanasPoniedziałek (20 grudnia):• 19:00 Hola LaLiga (Canal+ Sport)prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga Smartbank: Lugo -Almeria (Canal+ Online)• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski