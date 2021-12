"Monster Hunter", "Jeden gniewny człowiek" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

W repertuarze m.in.: "Jeden gniewny człowiek", "Urodzony mistrz", "Francuskie wyjście", "Noc bestii", "Droga powrotna".

W piątekkontynuuje emisję nowej serii. Historia piąta(17 grudnia). Bartek rusza w tajemnicy przed rodzicami w szaloną wyprawę do Wiednia, by wreszcie spotkać się na żywo ze swoją miłością z Internetu. Nastolatek nie poddaje się, nawet gdy okazuje się, że jego podróż nie przebiega zgodnie z planem. Kto go przywita na miejscu? Pierwsze spotkania potrafią zaskoczyć.W sobotę(18 grudnia). Patrick Hill (Jason Statham) dołącza do firmy zajmującej się transportem cennych ładunków, zaraz po tym, gdy w ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów z gotówką zostało napadniętych, ograbionych a ochraniające je ekipy wymordowano. Zadaniem milczącego i tajemniczego twardziela jest podniesie bezpieczeństwa transportów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że prawdziwym celem wyszkolonego pracownika jest nie tylko spełnienie zawodowego obowiązku, ale także zemsta na mordercach jego jedynego dziecka. Nazywany przez współpracowników "H" w trakcie własnego śledztwa odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego bezbronnego syna. Wkrótce kalifornijskie ulice spłyną krwią, gdy zdeterminowany ojciec wypowie krwawą wojnę gangsterom, bo dla niego "oko za oko" to już za mało.Filmowy weekendrozpocznie(17 grudnia). Dennis Quaid (Pojutrze) i Sean Patrick Flanery (Święci z Bostonu) występują w głównych rolach w trzymającym napięciu filmie akcji o sportach walki, miłości do rodziny i marzeniu o wielkości. Podczas krwawego pojedynku jujitsu w Dubaju legendarny zawodnik Mickey Kelley (Flanery) zostaje pokonany przez wielką gwiazdę Blaine'a. Kilka lat później w sieci zostaje opublikowane nagranie, które potwierdza, że Blaine oszukiwał i sportowy świat żąda rewanżu. Czy niedoceniany zawodnik, który odczuwa upływ czasu jest w stanie wrócić do formy, by pokonać swojego przeciwnika, dokonać zemsty i sięgnąć po należną mu nagrodę?W sobotę(18 grudnia). Frances Price (Michelle Pfeiffer) ma już za sobą 60. urodziny. Niegdyś kobieta należała do manhattańskiej socjety i nie martwiła się o pieniądze. Obecnie jednak jest bez grosza i nic już nie idzie zgodnie z jej planem. Odkąd przed 12 laty zmarł mąż Frances, Franklin, ona i jej syn wydali większość odziedziczonych funduszy. Teraz kobieta wyprzedaje resztki swojego majątku, by móc wyjechać do Paryża. Właśnie tam postanawia bowiem spędzić ostatni okres swojego życia - w anonimowo w wynajętym mieszkaniu. Do Francji wyprowadza się razem ze swoim zagubionym życiowo synem Malcolmem (Lucas Hedges) i kotem o imieniu Mały Frank.Druga premiera do(18 grudnia). Małżeństwo, Billie (Julia Louis-Dreyfus) i Pete (Will Ferrell), spędzają ferie zimowe na nartach w Alpach. Pewnego dnia w okolicy hotelu schodzi lawina. Para wychodzi cało z niebezpiecznej sytuacji, ale spontanicznie podjęte działania i wypowiedziane w chwili zagrożenia słowa sprawiają, że ich związek zaczyna się rozpadać. Życie rodziny zmienia się w chaos. Billie oraz Pete muszą spojrzeć na siebie i łączące ich uczucie z zupełnie nowej perspektywy.Niedzielną Megapremierą będzie "Monster Hunter" (19 grudnia). Podczas burzy piaskowej kapitan Artemis (Milla Jovovich) i jej oddział przenoszą się do innego świata. Jest to obce i wrogie środowisko zamieszkałe przez olbrzymich rozmiarów przerażające potwory, których nie da się zabić bronią palną. Oddział musi walczyć o przetrwanie. W końcu żołnierze natrafiają na tajemniczego Łowcę (Tony Jaa), którego niezwykłe umiejętności dają im przewagę nad przerażającymi istotami. Artemis dostrzega, że może zaufać wojownikowi, a wkrótce potem dowiaduje się, że Łowca jest członkiem zespołu dowodzonego przez Admirała (Ron Perlman). Kapitan i wierni jej żołnierze łączą siły z odważnymi wojownikami podczas widowiskowego starcia z bestiami. Adaptacja popularnej gry komputerowej.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(18 grudnia, Cinemax). Historia dwóch młodych metalowców - Vargasa i Chuki. Chłopcy włóczą się bez celu po ulicach Bogoty w dniu, w którym Iron Maiden ma wystąpić na pierwszym koncercie w Kolumbii. Sprawy przyjmują niespodziewanie zły obrót, a ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, kiedy chuligani kradną to, co jest dla chłopców najcenniejsze - bilety na koncert, podczas którego mogą zobaczyć na żywo swój ulubiony zespół. W filmie można usłyszeć najsłynniejsze utwory Iron Maiden, w tym m.in. Aces High i The Trooper.Druga propozycja to(18 grudnia, Cinemax 2). Zbuntowany, kilkunastoletni Carba mieszka z matką w północnej Argentynie, niedaleko granicy z Boliwią. Chłopak marzy, by zostać zawodowym tancerzem Malambo, ludowego tańca gaucho, podobnego do stepowania. Cabra przygotowuje się do ważnego konkursu, kiedy nieoczekiwanie odwiedza go dawno niewidziany ojciec, El Corto, drobny oszust, który dostał na kilka dni przepustkę z więzienia. Ojciec zabiera Cabra i jego matkę w tajemniczą podróż, która wiedzie ich na północ kraju. Niedługo potem bohaterowie są świadkami brutalnego napadu. Cabra musi uciekać przez pustynię, gdzie gubi drogę i zamartwia się, czy zdąży wrócić na czas, by wziąć udział w konkursie. Czy będzie musiał porzucić ojca, by zrealizować swoje marzenia?W niedzielę(19 grudnia, Cinemax). Niegdyś wydawało się, że Jack Cunningham (Ben Affleck) jest skazany na sukces. W liceum był gwiazdą koszykówki. Otrzymał nawet pełne stypendium uniwersyteckie. Pewnego dnia jednak, z nieznanych dla nikogo powodów, postanowił zrezygnować z gry. Teraz Jack tkwi w bezsensownej pracy, a smutki topi w alkoholu. Przez uzależnienie rozleciało się jego małżeństwo i stracił szansę na lepsze życie. Kiedy zostaje poproszony o poprowadzenie podupadającej drużyny koszykówki w swojej dawnej szkole, niespodziewanie - nawet dla samego siebie - podejmuje się tego wyzwania. Dramat opowiadający o stracie, upadku i walce o każdy kolejny dzień.Weekend zakończy(19 grudnia, Cinemax 2). Młoda narkomanka sięga dna, kiedy sprzedaje swojego nowo narodzonego synka handlarzom dzieci. Bardzo szybko zaczyna żałować swojej decyzji i znajduje w sobie odwagę, by go odzyskać. Aby tego dokonać, dziewczyna musi włamać się do domu, w którym mieszka starsza, poznana przez nią kobieta ze swoim służącym albinosem i małą dziewczynką. Bohaterka nie jest przygotowana na to, co tam odkryje. Akcja utrzymanego w konwencji mrocznej bajki filmu toczy się we współczesnym mieście położonym pośrodku upiornego lasu.