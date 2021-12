Ustawa Lex TVN przegłosowana. TVN: "W Sejmie doszło do zamachu na wolne media"

Łukasz Szewczyk

• Sejm niespodziewanie przyjął ustawę "Lex TVN", która teraz trafi na biuro prezydenta

• TVN: "W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media"

W piątek Sejm głosami głowie posłów PiS oraz Kukiz 15 niespodziewanie odrzucił senackie weto ustawy zwanej Lex TVN. Teraz ustawa trafia na biuro prezydenta Andrzeja Dudy, który może ustawę podpisać, odrzucić bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego.Przypomnijmy, że przygotowana przez PiS przegłosowana nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji wprowadza ograniczenie w przyznawaniu koncesji. O polską koncesję będą mogły ubiegać się podmioty zagraniczne pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 procent. Dodatkowo o koncesję będzie mógł uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.Przegłosowana ustawa uderza przede wszystkim TVN Grupę Discovery, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. W momencie wejścia ustawy w życie, Amerykanie będą zmuszeni do sprzedaży większościowych udziałów w spółce.Warto dodać, że głosowanie nad ustawą w planach obradach Sejmu znalazła się niespodziewanie. Przed głosowaniem w Sejmie zwołano nagłe posiedzenie komisji kultury i środków przekazu. Wiele skazuje na to, że władza tym głosowaniem chała przede wszystkimi przykryć inne, niekorzystne dla Polaków, piątkowe wydarzenia. Przypomnijmy, że w piątek Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki za gaz i prąd - od stycznia Polscy zapłacą średnio o 24 proc więcej za prąd oraz o 54 proc. więcej za gaz.