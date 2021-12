Polsat Sport pokaże czwartą walkę Mateusza Gamrota w UFC

Łukasz Szewczyk

• W nocy z soboty na niedzielę (18/19 grudnia) w Polsacie Sport ruszy transmisja gali UFC Fight Night,

• Swój czwarty pojedynek w amerykańskiej organizacji stoczy Mateusz Gamrot.

W amerykańskiej organizacji występowało i występuje wielu polskich zawodników, ale status gwiazd największego formatu jak dotąd osiągnęli tylko Joanna Jędrzejczyk i Jan Błachowicz. Oboje wywalczyli mistrzowskie pasy UFC, a ich nazwiska kojarzy większość fanów mieszanych sztuk walki na świecie. Podobną karierę eksperci wróżą Mateuszowi Gamrotowi, który w Polsce wygrał wszystko, co było do wygrania, a od ponad roku buduje swoją markę za oceanem. W debiucie Gamrot zaliczył co prawda falstart, ale kontrowersyjny werdykt przyznający zwycięstwo jego rywalowi Guramowi Kutateladze kwestionował nawet on sam. W dwóch kolejnych pojedynkach Polak nie pozostawił już żadnych wątpliwości i nie czekał na oceny sędziowskie. Scotta Holtzmana znokautował, a Jeremy'ego Stephensa zmusił do poddania. Czwartym rywalem Gamrota będzie Diego Ferreira legitymujący się podobnym rekordem co Gamrot, ale mający na koncie cztery porażki. Dla porównania Polak zanotował tylko jedną, we wspomnianym debiucie w UFC. Brazylijczyk dla amerykańskiej organizacji walczy jednak od 2014 roku i w tym czasie mierzył się z kilkoma gwiazdorami wagi lekkiej. Sam pojedynek z tak doświadczonym rywalem będzie dla Gamrota niezwykle wartościowy, a ewentualne zwycięstwo z pewnością da mu większą rozpoznawalność i będzie ogromnym krokiem w kierunku czołówki tej kategorii wagowej.Walka Gamrot - Ferreira to niejedyne ciekawe zestawienie nadchodzącej gali UFC Fight Night. W karcie głównej wydarzenia w Las Vegas znalazło się także pięć innych pojedynków. W tym najważniejszym gwiazda wagi ciężkiej - Derrick Lewis - zmierzy się z Chrisem Daukausem.Pojedynki skomentują Andrzej Janisz i Łukasz "Juras" Jurkowski.Galę UFC Fight Night w Las Vegas oglądać można także w Polsat Box Go dostępnym na wielu urządzeniach, między innymi Smart TV, komputerach, tabletach i smartfonach.