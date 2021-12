Rodowicz, Martyniuk, Boys, Sławomir. "Sylwester Marzeń z Dwójką" wraca do Zakopanego

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska oficjalnie zapowiada kolejny "Sylwester Marzeń z Dwójką"

• Na scenie wystąpi ponad 30 artystów, a widzowie usłyszą w wykonaniu polskich i światowych gwiazd

Telewizyjna Dwójka na Sylwestra ponownie zaprasza do Zakopanego. Na Górnej Równi Krupowej stanie multimedialna scena. Jak zapowiada publiczny nadawca, "Sylwester Marzeń z Dwójką" to widowisko podczas, którego będzie można podziwiać pokazy pirotechniczne, występy kilkudziesięciu najlepszych tancerzy w Polsce w przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową noc choreografiach, ponad 1000 metrów kwadratowych ekranów LED, około 1500 świateł i laserów oraz scenografia przeniosą widzów w świat zimowej krainy.Jak w każdym królestwie, także tym w Zakopanem, nie może zabraknąć - królowej. Królewskie insygnia podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" dzierżyć będzie legenda polskiej estrady, bohaterka biograficznego filmu dokumentalnego zrealizowanego przez telewizję publiczną "Maryla. Tak kochałam", trenerka trzeciej edycji show z udziałem seniorów "The Voice Senior", autorka wielu przebojów i wyjątkowa osobowość - Maryla Rodowicz.Tego wieczoru na roztańczonej sylwestrowej scenie nie zabraknie polskich i zagranicznych gwiazd oraz ich największych przebojów. Podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką usłyszymy m.in.: Zenona Martyniuka, Roxie Węgiel, Sławomira, Thomasa Andersa, Boys, Darię, Pięknych i Młodych, Rafała Brzozowskiego, Karolinę Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Kubę Szmajkowskiego, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit. Telewizja Polska do wspólnej zabawy zaprosiła także gwiazdy, które odniosły międzynarodowy sukces.O atmosferę zadbają: Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Norbi.Przypomnijmy, że w tym roku koncert Sylwestrowy organizuje także telewizja Polsat , tradycyjnie już na Stadionie Śląskich w Chorzowie.