Apel w obronie TVN. "Atak na wolność mediów"

Łukasz Szewczyk

• Uchwalona przez Sejm ustawa może pozbawić możliwość oglądania wszystkich kanałów TVN - alarmuje nadawca

• Grupa TVN zachęca swoich widzów do podpisywania apelu w obronie mediów.

Sejm głosami posłów PiS uchwalił ustawę zwaną Lex TVN , która wymierzona jest w niezależność mediów w Polsce. Ustawa przede wszystkim uderza w telewizję TVN. W niedzielę (19 grudnia 2021 roku) w całej Polsce odbywają się manifestacje w obronie stacji, swoje poparcie dla obrony wolności mediów w Polsce można wyrazić podpisując apel.[i]"Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN."[/u]Apel w obronie TVN można podpisać pod adresem