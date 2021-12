W Święta w RMF FM: Piosenkarze, aktorzy i bożonarodzeniowa szopka

Łukasz Szewczyk

• W Boże Narodzenie RMF FM zaprosi do wspólnego świętowania największe gwiazdy kultury i sztuki, pojawią się m.in. Michael Bublé i Ray Dalton

• W Wigilię pierwszej gwiazdki wypatrywać będą reporterzy stacji dzieląc się barwnymi opowieściami

• Na Drugi Dzień Świąt dziennikarze i prezenterzy przygotowali satyryczną szopkę podsumowującą wydarzenia roku.

Już 23 grudnia w bożonarodzeniową atmosferę wprowadzi słuchaczy świąteczna live sesja w "POPliście" Raya Daltona, amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów, który aż dwukrotnie był wyróżniony nagrodą MTV Video Music Awards.Przygotowania do uroczystej wieczerzy rozpoczną się w RMF FM w Wigilię już od samego rana. W programie "Wstawaj, Szkoda Świąt" pojawi się wielki finał komedii romantycznej "Listy do ABCDE, byle nie do M", czyli serialu radiowego o wielkiej miłości między ludźmi, tylko nieco przypominających naszych polityków. Po 10-ej wraz z Danielem Dykiem w programie pojawią się Janusz i Grażynka, czyli ulubione małżeństwo Polaków. Słuchacze aż do 14-ej będą mogli śledzić jak im idą prace nad wigilijnymi daniami i pakowanie prezentów.Oprócz tego w programie "Byle do Świąt" będzie mieć miejsce finał loterii "Świetny Mikołaj", który w tym roku rozdawał nie tylko wielką gotówkę i prezenty: telewizory, laptopy, smartfony czy konsole do gier, ale też samochody. W tym roku też loteria połączona jest z akcją charytatywną - wszyscy biorący udział w zabawie pomagają w zbieraniu pieniędzy na wyposażenie poradni psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w siedmiu miastach Polski. Fundusze RMF FM przeznaczy na zakup m.in. komputerów do rozwiązywania specjalistycznych testów, gier terapeutycznych i psychologicznych, interaktywnych tablic czy zabawek.Po 14-ej pierwszej gwiazdki wypatrywać będą reporterzy RMF FM z różnych części Polski: Mateusz Chłystun, Maciej Pałahicki, Kuba Kaługa, Piotr Bułakowski i Marek Balawajder. Zazwyczaj ukryci za wydarzeniami, które relacjonują, w ten wieczór spotkają się przy wspólnym stole i pokażą się z zupełnie innej strony opowiadając najbarwniejsze historie ze swojej pracy.Przez cały dzień "Fakty RMF FM" będą gościć w Nowej Białej w Małopolsce. 19 czerwca, w ciągu kilku godzin pożar strawił 45 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Pół roku po tych dramatycznych wydarzeniach część budynków udało się odbudować. Pierwsza do nowego domu wprowadziła się rodzina Pana Bernarda i Pani Moniki wraz z dwójką swoich dzieci i ich babcią, którzy ze starego domu nie zdążyli uratować niczego. Dziennikarze RMF FM odwiedzą właśnie ich w Wigilię. Porozmawiają o przygotowaniach do wieczerzy i pierwszych Świętach Bożego Narodzenia w nowym domu.O 17-ej RMF FM nada tradycyjnie 4-godzinny koncert najpiękniejszych kolęd, a po 21-ej Krzysztof Urbaniak zaprosi na "Magiczny wieczór wigilijnych opowieści". O historiach, które na zawsze zmieniły ich życie, opowiedzą m.in. Paweł Domagała, Majka Jeżowska, Krzysztof Wielicki, Katarzyna Grochola, Kasia Staszko.25 grudnia w RMF FM upłynie pod hasłem "Święta z Przyjaciółmi" - na antenie pojawią się opowieści m.in. Michaela Bublé, Krzysztofa Antkowiaka, Kayah czy Skaldów o ich świątecznych przebojach. A po 20-ej zapraszamy rozpocznie się świąteczna impreza "To właśnie Święta w RMFonie" - słuchacze losować będą, z jakiej stacji tematycznej platformy RMFon.pl zostanie nadany kolejny utwór.W Drugi Dzień Świąt jak co roku dziennikarze, reporterzy i prezenterzy rozgłośni wcielą się w postaci świata polityki i show-businessu podsumowując z przymrużeniem oka wydarzenia ostatnich 12 miesięcy w "Szopce na Śpiulkolota". Natomiast od po 20-ej Darek Maciborek zaprezentuje nominacje do "Przeboju Roku" - plebiscytu, którego wielki finał zostanie nadany 1 stycznia.