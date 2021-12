"Wieczór kolęd", "Małe cuda" i sylwestrowa domówka z Radiem Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• Radio Złote Przeboje przygotowało dla swoich słuchaczy specjalne świąteczne audycje.

• Wśród propozycji "Wieczór kolęd", rozmowy Marzeny Rogalskiej, a w sylwestrowy wieczór "Złota 20" oraz imprezowa "Domówka z Radiem Złote Przeboje"

Święta Bożego Narodzenia w Radiu Złote Przeboje rozpocznie "Wieczór kolęd" nadawany w wigilię, 24 grudnia od godziny 15:00. Słuchacze będą mogli w nim usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, bez przerw i reklam, aż do godz. 1:00 w nocy.Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia rozgłośnia zacznie od wywiadu z gwiazdą - w programie "Święta w biegu", nadawanym w godz. 10:00-15:00, Marzena Rogalska porozmawia z biegaczką narciarską, mistrzynią i multimedalistką olimpijską Justyną Kowalczyk - m.in. o tym, jak spędza święta, o jej miłości do zimy, sportu i gór.Natomiast w drugiej części dnia Radio Złote Przeboje zaprosi wszystkich na "Opowieść wigilijną 2021", czyli audycję, w której Kamil Baleja opowie o tym, co by było, gdyby historia Bożego Narodzenia wydarzyła się dzisiaj. Co przynieśliby Trzej Królowie, jakie opinie w internecie zebrałaby stajenka i co by było, gdyby zamiast osiołka pojawił się kierowca taksówki?W niedzielę, 26 grudnia Radio Złote Przeboje przedstawi "Bandę Mikołajów", czyli najbardziej znanych Mikołajów w kraju: m.in. Mikołaja Roznerskiego i Mikołaja Reya. Na okoliczność świąt przepyta ich Piotr Jaworski w programie emitowanym od 10:00 do15:00. Tuż po nim - w godz. 15:00 - 20:00 na antenie pojawią się "Małe cuda". Audycja, którą poprowadzi Tomasz Brhel, poświęcona będzie historiom najbardziej utalentowanych dzieci. Jest wśród nich np. Carson Huey-You, najmłodszy absolwent Teksańskiego Uniwersytetu, który gra na pianinie, biegle posługuje się językiem chińskim oraz interesuje się fizyką kwantową.Sylwestrowy wieczór Radio Złote Przeboje zacznie od "Złotej 20" - po godz. 18:00 Tomasz Brhel zaprezentuje 20 przebojów najchętniej wybieranych przez słuchaczy w ostatnich 12 miesiącach. Zaś wieczorem o godz. 20.00 rozpocznie się "Domówka z Radiem Złote Przeboje", na którą zapraszają Marzena Rogalska i Igor Kwiatkowski. Gospodarze audycji w rytmie znanych złotych przebojów, ale własnymi słowami, skomentują to, co się działo w 2021 r. - śpiewająco i z przymrużeniem oka.W sobotę, 1 stycznia od 11:00 do 14:00 Jerzy Telesiński w audycji "Sensacje 2021 roku" będzie podsumowywać minione 12 miesięcy, sprawdzając m.in., jakie były największe wpadki, skandale czy wydarzenia 2021 r. A w kolejnym programie, nadawanym w godz. 14:00 - 18:00, Radio Złote Przeboje postara się przekonać słuchaczy, że "To będzie dobry rok". Audycję poświęconą wydarzeniom, na które warto czekać w 2022 r., poprowadzi Tomasz Florkiewicz.