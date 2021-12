Łukasz Szewczyk

"Kobiety rządzą światem". Specjalne wydanie "Wysokich Obcasów"

• Tenisistka Naomi Osaka, piosenkarka Adele, była kanclerz Niemiec Angela Merkel, polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak oraz laureatka trzech Oscarów Frances McDormand

• W magazynie "Kobiety rządzą światem" - specjalnym wydaniu "Wysokich Obcasów" redakcja prezentuje, o co walczą i co mają do powiedzenia 32 wpływowe kobiety: liderki, wizjonerki oraz ikony 2021 roku.