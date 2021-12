Nowa strategia 2023+ Grupy Polsat Plus: Telewizja, telekomunikacja 5G i czysta energia

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, rozbudowuje swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii.

• W ramach strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty - Telekomunikacja pod marką Plus, Kontent pod marką Polsat oraz nowy segment - Czysta Energia.

Nowa strategia Grupy Polsat Plus to dostarczanie produktów i usług pierwszej potrzeby, z których korzysta "każdy i wszędzie". Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju: Telekomunikacji z kluczowym projektem budowy najlepszej i najszybszej sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnego Kontentu "gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz". Nowy segment Czystej Energii idealnie wpisuje się więc w strategię Grupy. Grupa Polsat Plus chce dostarczać Polakom tanią i czystą energię, a energia niewątpliwie jest niezbędna do codziennego funkcjonowania każdego z nas.- powiedział Zygmunt Solorz, twórca i największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus. -- dodaje Zygmunt Solorz.Grupa Polsat Plus jest polską firmą i dostarcza mieszkańcom Polski wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby (commodities) za rozsądną cenę, dla każdego i wszędzie.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus -- dodaje Maciej Stec.Grupa Polsat Plus do swoich dwóch filarów - telekomunikacji i kontentu, dodaje więc trzeci - czystą energię. Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej. W Polsce wciąż około 70% energii produkowane jest z węgla, jako kraj emitujemy ekwiwalent 400 mln ton CO2 rocznie, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne - takie jak choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie, nieobecności w pracy i szkole, krótszy czas życia. Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły średnio ponad 2-krotnie z 159 zł do 357 zł za 1 MWh w (pierwszych 11 miesiącach) 2021 roku. Koszt certyfikatów CO2 wzrósł średnio prawie 10-krotnie w tym samym okresie z 5,8 EUR do 51,1 EUR roku i stanowi około 65% ceny energii z węgla. Przy czym w ostatnich tygodniach ceny energii sięgały blisko 1300 złotych za 1 MWh, a ceny certyfikatów CO2 wynosiły już 90 Euro. Redukcja CO2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce. Trzeba szybko transformować sektor energetyczny, by osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat PlusJednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór.- powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.W ramach realizacji strategii, Grupa nabędzie 67% udziałów w zielonych aktywach ZE PAK - spółce PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. ("PCE") za około 0,8 mld PLN. Do 2026 roku planowane inwestycje w rozwój czystej energii to ok. 5 mld PLN, co pozwoli osiągnąć moce wytwórcze rzędu 1000 MW. Na technologie wodorowe Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,5 mld PLN w najbliższych 5 latach.Grupa postanowiła zainwestować również część wolnych środków w obszarze nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu "Port Praski".-- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus. -Na nabycie udziałów w projekcie "Port Praski" Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,9 mld złStrategia Grupy w dziedzinie finansów przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów, efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej oraz efektywne zarządzanie finansami, w tym zasobami kapitałowymi.- powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat PlusFilary Grupy Polsat Plus to strategia multiplay: Telekomunikacja - szybka i niezawodna łączność krytyczna dla naszej pracy, nauki, rozrywki, komunikacji z rodziną i przyjaciółmi; Kontent - zróżnicowane technologie zapewniające ogólnodostępną rozrywkę w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu oraz nowy obszar - Energia - tania, czysta, niezbędna do funkcjonowania i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Nowa szansa inwestycyjna to obszar nieruchomości i zaangażowanie w Port Praski, unikalny teren inwestycyjny o powierzchni 38 ha w centrum Warszawy. Istotnym elementem strategii jest kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej.