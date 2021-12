Przedświąteczny tydzień piłkarski w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• We wtorek i środę w ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć piętnaście meczów piłkarskich z Włoch, Hiszpanii i Anglii.

Spośród spotkań ostatniej tegorocznej kolejki Serie A na pierwszy plan wysuwa się starcie SSC Napoli - Spezia Calcio, w którym może zagrać aż trzech Polaków. Fani drużyny wicelidera z Neapolu mają nadzieję na kolejny świetny występ Piotra Zielińskiego, który w niedzielę popisał się asystą przy zwycięskim golu w hicie z AC Milanem. Na miejsce w pierwszej jedenastce Spezii liczą Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca.Lider hiszpańskiej ekstraklasy, Real Madryt, zagra na bardzo trudnym terenie w Bilbao. Królewskich po niespodziewanym remisie z ekipą z Kadyksu w środę czeka mecz z wymagającym Athletikiem Club, który w ostatni weekend pokonał trzeci w stawce Real Betis. Kluczowymi piłkarzami zespołu z Kraju Basków są Iñaki Williams i Raúl García, natomiast o obliczu Realu stanowi w tym sezonie duet napastników Karim Benzema - Vinícius Júnior.Wśród meczów ćwierćfinałowych Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) bardzo ciekawie zapowiadają się derby Londynu z udziałem Tottenhamu Hotspur i West Hamu United. Jeśli w ekipie Młotów wystąpi polski bramkarz Łukasz Fabiański, to będzie miał okazję zmierzyć się z Harrym Kane'em, jednym z najlepszych napastników na świecie. As Tottenhamu zagrał jak dotąd we wszystkich meczach obecnej edycji tych rozgrywek, dlatego kibice tej ekipy wierzą, że to właśnie on zapewni jej awans do najlepszej czwórki.Plan transmisji:Wtorek (21 grudnia):• godz. 18.25: Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.40: Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• godz. 20.40: Puchar Ligi Angielskiej:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr CzachowskiŚroda (22 grudnia):• godz. 16.25: Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• godz. 16.25: Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• godz. 18.25: Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 18.25: Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Marcin Nowomiejski• godz. 18.25: Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 18.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• godz. 20.40: Puchar Ligi Angielskiej:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 20.40: Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 20.40: Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz. 21.25: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda• godz.23.00: Puchar Ligi Angielskiej:y (Eleven Sports 2, mecz z odtworzenia)komentarz: Mateusz Majak, Filip Kapica