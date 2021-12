Netflix zapowiada serial "Wiedźmin: Rodowód krwi". Premiera w 2022 roku (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix udostępnił zapowiedź serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi"

W finałowym odcinku drugiego sezonu "Wiedźmina", który od 17 grudnia dostępny jest na platformie Netflix, uważni widzowie mogli zobaczyć pierwszą zapowiedź serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi", kolejnej produkcji z uniwersum "Wiedźmina".Zapowiedź serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi", w której po raz pierwszy pokazano obsadę w akcji (w tym Sophię Brown jako Éile, Laurence'a O'Fuaraina jako Fjalla oraz Michelle Yeoh jako Scían) pojawiła się w napisach końcowych ostatniego odcinka nowego sezonu "Wiedźmina".O serialu: Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu "Wiedźmin". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.Premiera serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi" odbędzie się w 2022 roku tylko na Netflix.Wiedźmin: Rodowód krwi" będzie sześcioodcinkowym limitowanym prequelem do wydarzeń z Wiedźmina, serialowego hitu Netflix.Producentami wykonawczymi serialu będą Lauren Schmidt Hissrich, Matt O'Toole i Declan de Barra, który pełnić będzie też funkcję showrunnera.Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu, a Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.