Filmy festiwalu WATCH DOCS dostępne na Playerze

Łukasz Szewczyk

• W Playerze zadebiutowała specjalna kolekcja filmów wchodzących w skład międzynarodowego festiwalu WATCH DOCS.

• Znajdują się w niej najciekawsze i najważniejsze obrazy ostatnich lat poświęcone tematyce praw człowieka.

Do 6 stycznia 2022 roku jedne z najgłośniejszych filmów ostatnich edycji "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" można za darmo oglądać na platformie player.pl. Wśród tytułów znajdują się wielokrotnie nagradzane tytuły, które odkrywają nieznane historie, m.in. opowieści o nowojorskiej policji, wiosce rybackiej w Wenezueli, ruchach neonazistowskich, jednej z najsłynniejszych na świecie niezależnych gazet, walce o prawo do aborcji w Irlandii, sytuacji na Białorusi w przeddzień wyborów. Wisienką na torcie jest historia uchodźczyni z Czeczenii, która znalazła dach nad głową u Macieja Stuhra i jego żony.Lista filmów festiwalu WATCH DOCS dostępna na Playerze:- Madina uciekła z Czeczenii: od męża, który ją bił, od biedy, braku przyszłości i opresyjnego społeczeństwa. Historia jej podróży przez Rosję, Białoruś i miesięcy udręki na dworcu kolejowym w Brześciu to materiał na osobny film. Kiedy wreszcie udało jej się przedostać przez granicę, w Polsce, z zahukanej ofiary przemocy domowej Madina zmieniła się w silną, niezależną kobietę. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, poznała Katarzynę Błażejewską - żonę Macieja Stuhra - i w rezultacie... zamieszkała z rodziną Stuhrów.- Congo Mirador to pływająca rybacka osada na jeziorze Maracaibo. Choć widoki zapierają dech w piersiach, nie żyje się tu łatwo. Jezioro zarasta, wodę zanieczyszczają odpady z pobliskiej rafinerii. Jak w soczewce widać tu wszystkie problemy Wenezueli. Wieloletnie zaniedbania niewydolnego systemu, który, by przetrwać, posiłkuje się korupcją - na tyle powszechną, że nikt nawet nie próbuje jej ukrywać. Krzykliwą propagandę maskującą chroniczne braki w zaopatrzeniu. Choć na ścianach wciąż wiszą plakaty z Chavezem, prawie nikt już tu nie wierzy w rewolucyjne ideały. Wioska rozłazi się w szwach - podobnie jak cały kraj. Głównymi bohaterkami filmu są dwie silne kobiety: przedstawicielka lokalnej nomenklatury Tamara oraz nauczycielka Natalie, nie ukrywająca opozycyjnych sympatii.- Najnowszy dokument Stephena Mainga to kronika przełomowego procesu wytoczonego nowojorskiej policji przez dwunastu funkcjonariuszy. Sygnaliści postanawiają położyć kres nękaniu niewinnych obywateli, w szczególności Afroamerykanów i Latynosów, które służy zawyżaniu policyjnych statystyk i pompowaniu miejskiego budżetu.- Bohaterowie filmu Karen Winther mają za sobą ekstremalną przeszłość. Większość z nich działała w strukturach neofaszystowskich w Skandynawii, Niemczech i USA. Wszyscy dopuszczali się aktów ekstremalnej przemocy wobec ludzi o innych poglądach bądź kolorze skóry. Ale łączy ich coś więcej. Podobnie jak reżyserka filmu, zdecydowali się zdradzić dawne ideały i opuścić szeregi swoich grup.- Askold Kurow, autor "Procesu" poświęconego postaci Ołeha Sencowa, w swoim najnowszym filmie znów porusza niewygodne dla kremlowskich władz tematy. "Nowaja Gazieta" to legenda niezależnego rosyjskiego dziennikarstwa. Od 2000 roku aż sześcioro jej dziennikarzy przypłaciło życiem bezkompromisowość w dążeniu do ujawniania prawdy o putinowskiej Rosji. Reżyser śledzi gorączkowy proces powstawania kolejnych numerów gazety, rejestruje chwile załamania i euforii, imprezy i konflikty.- W 1983 roku w wyniku referendum do Konstytucji Irlandii wprowadzona została ósma poprawka, drastycznie ograniczająca dostęp kobiet do legalnej aborcji. 35 lat później - 25 maja 2018 roku - wyniki referendum będą zupełnie inne - 66% głosujących opowie się za usunięciem ósmej poprawki z ustawy zasadniczej. Jak doszło do tej głębokiej społecznej zmiany? Twórczynie filmu śledzą kampanię RepealThe8th, swoje spojrzenie koncentrując na weterance ruchu pro choice, Ailbhe Smyth i nietuzinkowej - jak sama się określa - "brokatowej aktywistce", Andrei Horan. Ale przyglądają się też kontr-kampanii i oddają głos jej animatorkom.- Wszyscy wiemy, co działo się na ulicach białoruskich miast jesienią 2020 roku. Pamiętamy obrazy masowych demonstracji i szokująco brutalną reakcję reżimu. Znamy prawdę o aresztowaniach, torturach i setkach białoruskich więźniów politycznych. A dzięki filmowi Maksima Szweda możemy przekonać się, czym żyli mieszkańcy Mińska w przeddzień pamiętnych prezydenckich wyborów. Bohaterami "Zmiany trasy" jest dwójka taksówkarzy o przeciwstawnych poglądach - i ich pasażerowie.