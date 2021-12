W styczniu rusza nowe reality-show Polsatu. "Farma"

Łukasz Szewczyk

• Na opuszczonej farmie położonej w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej kilkunastu odważnych "mieszczuchów", rozpocznie swoją "sielską" przygodę.

• Jeśli ktoś z nich marzył o beztroskich wczasach pod gruszą, srogo się zawiedzie. Brak bieżącej wody, Internetu, telefonu, codziennych miejskich wygód, a w zamian za to praca od świtu do nocy.

• W styczniu 2022 roku w Polsacie premiera nowego reality-show "Farma"

"Farma" to reality show, w którym przyzwyczajeni do wygód i uroków wielkomiejskiego życia uczestnicy, będą musieli przetrwać w warunkach jakich do tej pory nie znali. Wczesne wstawanie, opieka i obrządzanie zwierząt, prace w polu, posiłki z tego co uda się im wyhodować, a spokojny sen tylko wtedy, gdy obowiązki na to pozwolą. Do tego pojedynki o przetrwanie a także zadania, które będą wymagały od nich trudnych decyzji, nie zawsze w zgodzie z ich charakterem. Jednym słowem - lekko nie będzie i już po wstępnej konfrontacji z warunkami panującymi na farmie okaże się, że nie wszyscy będą gotowi na to, co ich czeka.Aby przeżyć i wygrać program, mieszkańcy Farmy będą musieli ze sobą współpracować, sprawdzić swój instynkt przetrwania oraz siłę charakteru. Będę sojusze, kłótnie, intrygi ale też przyjaźnie, a może nawet miłość? Co tydzień z Farmą pożegna się jeden uczestnik. Co tydzień z farmą będzie musiał pożegnać się jakiś uczestnik, a ostatecznie tylko jeden zdobędzie tytuł Super Farmera i 100 tysięcy złotych.W przygodę pełną wyzwań, wyruszą z uczestnikami Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które od pierwszego dnia będą starały się wspierać "farmerów" w ich drodze do Zwycięstwa!Producentem wykonawczym programu jest Constantin Entertainment Polska.