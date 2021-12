Świąteczne kolędowanie i "Sylwester z Łazuką" w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Dzięki specjalnym audycjom pełnym życzeń i kolęd Radio Pogoda zadba o świąteczny nastrój słuchaczy.

• A w Sylwestra i Nowy Rok stacja przygotowała dobrą zabawę z Bohdanem Łazuką w roli wodzireja

24 grudnia, czyli w wigilię dziennikarze Radia Pogoda, w tym Robert Janowski i Zygmunt Chajzer, wspólnie zaśpiewają kolędę, którą wybrali słuchacze jako swoją ukochaną w grudniowym plebiscycie stacji. Tego dnia również poznamy wyniki konkursu na Pogodną Choinkę, czyli najpiękniejsze drzewko ustrojone przez fanów Radia Pogoda.Boże Narodzenie upłynie w Radiu Pogoda pod znakiem kolęd i świątecznych pozdrowień. W pierwszy dzień świąt, 25 grudnia w godz. 10:00 - 14:00 na antenie potrwa "Świąteczny koncert życzeń" - Robert Janowski przekaże w nim najlepsze życzenia słuchaczom, łącząc ich z ukochanymi gwiazdami. Tuż potem w audycji "Kolęda na ten czas", nadawanej od 15:00 do 18:00, Jacek Cygan i Anna Jurksztowicz opowiedzą Kubie Mędrzyckiemu o swoich ulubionych kolędach.Drugiego dnia świąt, 26 grudnia Radio Pogoda zaprosi słuchaczy na kulig. Od 10:00 do 14:00 w programie "Z kopyta kulig rwie" Skaldowie, czyli bracia Zielińscy porozmawiają z Anną Stachowską o specyfice świąt w górach, obchodach Bożego Narodzenia wczoraj i dziś, a także o tym, jak powstała najskoczniejsza polska piosenka świąteczna. Natomiast popołudniu - w godz. 14:00 - 18:00 w audycji "Narodziny gwiazdy" Łukasz Szaciłowski przypomni, w jakich warunkach rodziły się gwiazdy, które potem znała cała Polska, a nawet cały świat.Na ostatni dzień 2021 r. redakcja Radia Pogoda przygotowała dla swoich odbiorców wyjątkową audycję z Bohdanem Łazuką w roli wodzireja. "Sylwester z Łazuką" będzie można spędzać już od godz. 20:00.1 stycznia 2022 r. zespół rozgłośni postara się przybliżyć słuchaczom przyszłość - w audycji "Wróżby na nowy rok", nadawanej od 10:00 do 14:00, o tym, co przyniesie 2022 poszczególnym znakom zodiaku, opowie astrolog Piotr Gibaszewski. Zaś Joanna Kruk wspomni pierwsze występy gwiazd Radia Pogoda w programie "Najtrudniejszy pierwszy krok" w godz. 14:00 - 18:00.Specjalną ramówkę Radia Pogoda na święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok wspiera promocja na antenie stacji, jej stronie internetowej radiopogoda.pl oraz na profilu stacji na Facebooku.