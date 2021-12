W Święta RMF Classic w niezwykłych miejscach i z wyjątkowymi gośćmi

Łukasz Szewczyk

• W te Święta RMF Classic odwiedzi Wawel, Nowy Jork i Muzeum Zabawek

• Bohaterami radiowego Bożego Narodzenia będą ks. Piotr Pawlukiewicz, Charlie Chaplin, Włodzimierz Korcz, Leszek Szurkowski oraz Habib, uchodźca z Afganistanu, który znalazł schronienie u warszawskiej rodziny dzięki Fundacji Ocalenie.

W Wigilię RMF Classic wspominać będzie zmarłego w 2020 roku ks. Piotra Pawlukiewicza, który w wielu swoich książkach tłumaczył w prosty sposób nawet najbardziej zawiłe sprawy, z jakimi na co dzień się borykamy. Gościem będzie redaktor Adam Gutkowski, który nadzoruje spuściznę ks. Pawlukiewicza, a rozmowa będzie toczyła się wokół najnowszej książki "Włącz światło! Nie daj się ciemności" z niepublikowanymi dotychczas kazaniami księdza, które dotykają najważniejszych problemów współczesnego świata.Sobotni poranek RMF Classic spędzi na Wawelu i sprawdzi, jak święta i zimę przeżywali polscy królowie zamieszkujący zamek. Kolejnym etapem świątecznego spaceru będzie wizyta w Muzeum Zabawek w Krakowie - miejscu, które powstało z pasji rodziny Sosenków - kolekcjonerów i antykwariuszy, którzy zgromadzili jedną z największych na świecie kolekcji historycznych zabawek.Popołudnie to skok za ocean, a tam kontynuacja świątecznego spaceru, ale już po Nowym Jorku wraz z amerykańską korespondentką RMF Classic. Lidia Krawczuk opowie o spektakularnym świetlnym show na fasadzie Saks Fifth Avenue, o jednej z najsłynniejszych choinek świata - drzewku przy Rockefeller Center i o Domu Towarowym Macy's, który co roku przygotowuje niezwykły świąteczny spektakl w witrynach.Kolejny świąteczny temat tego popołudnia to próba spojrzenia na to, jak Boże Narodzenie na swoich obrazach przedstawiali słynni malarze - dawni i współcześni.Również w Pierwszy Dzień Świąt RMF Classic zagości u rodziny z Warszawy, która przyjęła pod dach uchodźcę z Afganistanu, Habiba. Opowie on o powodach, jakie zmusiły go do opuszczenia kraju, o swoim mieście i rodzinie, o lokalnych zwyczajach świątecznych i planach na przyszłość. Habib jest uczestnikiem programu Refugees Welcome Polska, który prowadzi Fundacja Ocalenie.W niedzielę w specjalnym wydaniu programu "NieDoMówienia" Artura Andrusa gościem będzie Włodzimierz Korcz, który opowie o swoim trwającym od lat projekcie "Gwiazdo świeć, kolędo leć!".Także w niedzielę wspomnienie dwóch wybitnych postaci świata filmu - Charliego Chaplina, którego rocznica śmierci przypada 25 grudnia oraz Sylwestra Chęcińskiego, reżysera i scenarzysty filmów często goszczących w naszych domach w czasie Świąt.W programie "Jasna Strona Świata" gościem Marka Tomalika będzie Leszek Szurkowski - znakomity fotograf, grafik, entomolog, który opowie o Świętach i Nowym Roku oglądanych przez obiektyw aparatu fotograficznego.Na zakończenie Świąt RMF Classic zaprasza na wielki finał "Plebiscytu na Świąteczny Przebój Wszech Czasów" - w niedzielę po 18-ej poznamy utwór wybrany przez słuchaczy w tym roku. Będzie to zwieńczenie 10. edycji akcji "Najpiękniejsza Muzyka na Święta".