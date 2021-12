Łukasz Szewczyk

"Jeszcze więcej świąt. Do czytania, do myślenia, do rozmawiania". Artur Andrus, Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl na święta

• Trwa świąteczna kampania "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl pod hasłem "Jeszcze więcej świąt. Do czytania, do myślenia, do rozmawiania".

• Do sięgnięcia po treści "Wyborczej" zachęca w niej Artur Andrus, który będzie też bohaterem specjalnego, wigilijnego wydania "Wyborczej".