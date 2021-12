Święta z Viaplay. Świąteczne hity, znane klasyki i sportowe emocje

Łukasz Szewczyk

• Platforma Viaplay na święta przygotowała specjalne propozycje filmowe

• Nie zabraknie także transmisji sportowych

Platforma Viaplay przygotowała filmowe świąteczne hity. Filmy z tej kategorii to propozycje skierowane do osób, które kochają świąteczne opowieści...z przymrużeniem oka. Do pozycji obowiązkowych dla każdego fana świątecznych komedii i bajek z pewnością należą:Imprezy świąteczne w gronie współpracowników to już tradycja. Gdy prezes firmy (Jennifer Aniston) grozi zamknięciem oddziału, Clay (Todd Joseph Miller) postanawia ocalić współpracowników, organizując 'Firmową Gwiazdkę'. Ma zdobyć dzięki temu ważnego klienta. Zwykle takie przyjęcia odbywają się w radosnej i przyjaznej atmosferze... jednak nie tym razem! Gwiazdka w tej firmie to najbardziej szalona impreza służbowa, jaką mieliście okazję zobaczyć!Rodzinna atmosfera, choinka i kolędy -- większość ludzi uważa, że Wigilia to najważniejsze święto w roku. W tym przypadku też tak było... Do czasu. Wskutek tragedii sprzed lat, trzech najlepszych przyjaciół postanawia spędzać każde kolejne święta razem. Jednak w momencie, gdy orientują się, że nadchodząca Wigilia może być ich ostatnim wspólnym świętem, postanawiają zorganizować w przeddzień pamiętną imprezę. Na swojej drodze w poszukiwaniu słynnej nowojorskiej imprezy inspirowanej wizerunkiem dziadka do orzechów (Nutcracka Ball) - świętego gralla świątecznych przyjęć, spotykają między innymi... Miley Cyrus. Czy koledzy będą wspominać tę noc przez cały rok, a może przez całe życie?To pozycja idealna dla wszystkich dzieci, tych małych... i tych, które nazywamy już dorosłymi. Animowana komedia odpowiada na pytanie, które zadajemy sobie od zawsze - skąd Mikołaj bierze siły, by obdarować wszystkie dzieci na świecie w zaledwie jedną noc? Okazuje się, że jest to możliwe między innymi dzięki nowoczesnej technologii, która została opracowana na samym biegunie północnym. Jednak technologie lubią zaskakiwać i czasem zawodzą. Wtedy do akcji wkracza syn Mikołaja - Artur. Dołącz do niego i zobacz, jak na przekór nieubłaganemu upływowi czasu dostarcza ostatni prezent bez żadnego technologicznego wsparcia, ale z jednym, ważnym pragnieniem - by każde dziecko było szczęśliwe w ten wyjątkowy dzień.Ferie świąteczne to czas, by odświeżyć sobie ulubione tytuły, które wprowadzają nas w dobry nastrój i przypominają o tym, co jest w życiu naprawdę ważne lub po prostu śmieszą do łez. To hity, o których się nie zapomina. Wśród nich m.in. "Dziennik Bridget Jones", "W pogoni za rozumem", "Bridget Jones 3", serial "The Office". "Wigilijny Show" czy "Fred Claus"Po wielogodzinnym świętowaniu każdy może mieć ochotę, by zobaczyć coś nowego, niekoniecznie w temacie świąt. W ofercir Viaplay można znleźć skandynawskie produkcje oryginalne -- Viaplay Originals.to pozycja dla wymagających fanów seriali, które są nieoczywiste, oryginalne i mroczne. Dramat kryminalny z elementami science fiction odkrywa przed nami losy policjantki, która przestaje odróżniać rzeczywistość od snu. Razem ze swoim partnerem próbuje rozwikłać sprawę, która staje się jej obsesją. Samobójstwo świadka w pokoju przesłuchań i coraz dziwniejsze zdarzenia nie dają jej spokoju. Czy będzie w stanie odróżnić przyjaciół od wrogów? W rolę głównej bohaterki - Sharon Pici wcieliła się Anna Friel, która pokazała doskonały warsztat aktorski u boku Olivii Grant, Petera Stormare'a i Alexandra Karima.Serialprzypadnie do gustu nie tylko fanom kultowego filmu 'Ojciec Chrzestny', ale również osobom, które doceniają złożoną fabułę i nieoczywiste zwroty akcji. Klan Kinsellich to ważny gracz lokalnej sceny przestępczej. Gdy jeden z jego członków wdaje się w wojnę na śmierć i życie z największym irlandzkim kartelem narkotykowym, rozpoczyna się walka o przetrwanie. To opowieść o zbrodni, miłości i lojalności. Do czego są w stanie się posunąć Kinsellowie i czy na pewno to konkurencyjna grupa przestępcza jest ich największym przeciwnikiem? Zobacz Aidana Gillena i Clare Dunne w akcji!Kolejna propozycja to. Na Antarktydzie trwa niezwykle mroźna, półroczna zima. Międzynarodowa grupa badawcza właśnie rozpoczyna swoją wartę na stacji Polaris VI. Ma zająć się badaniem zmian klimatu i zadbać o utrzymanie bazy podczas długich nocy polarnych. Jednak w pewnym momencie naukowcy przestają kontaktować się z otoczeniem. Gdy zaniepokojeni przedstawiciele drugiej zmiany docierają na miejsce, znajdują kolejne znaki zapytania. Osiem ciał, dwoje zaginionych i tylko jedna, żywa osoba z zanikiem pamięci. Czy pomoże w znalezieniu mordercy?Od 23 do 27 grudnia niemal codziennie (oprócz 24-26 grudnia) będą pojawiały się transmisje dla fanów najlepszej hokejowej ligi świata, czyli NHL. Oczywiście nie zabraknie również emocji piłkarskich. Od 7 do 9 stycznia odbędą się kolejne mecze Bundesligi. Viaplay pokaże też na żywo rozgrywki Bundesligi w piłce ręcznej (22-23 grudnia, 26-28 grudnia) i dużo kobiecego futbolu (7-9 stycznia).