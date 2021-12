Polska premiera "Sisi" w święta na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• W święta na kanale Epic Drama odbędzie się polska premiera serialu "Sisi"

• Zrealizowana z dużym rozmachem produkcja przedstawia nowe i bardziej współczesne spojrzenie na życie młodej chłopczycy Sisi, która została cesarzową Imperium Habsburgów i stała się legendą.

Pierwsza europejska supergwiazda, Sisi, to główna bohaterka fascynującej historii pełnej intryg i pożądania. Beztroska nastolatka zakochuje się po uszy we wpływowym i osławionym mężczyźnie, cesarzu Franciszku, w którego wciela się niemiecki aktor Jannik Schümann. Nad ich relacją ciąży jednak piętno innej miłości, której nie było dane się spełnić. Sisi decyduje się podjąć wyzwanie. Z czasem staje się pewną siebie, nowoczesną kobietą, zdolną do podejmowania trudnych decyzji, radzenia sobie ze stratą, a w końcu do samodzielnego pełnienia roli cesarzowej.Nazywana najpiękniejszą kobietą Europy, Sisi walczy o swoje ideały z surowym reżimem panującym na dworze. Natomiast Franciszek, miłość jej życia, jest mężczyzną, którego emocje i uczucia są tłumione przez fasadę surowego i brutalnego władcy Austro-Węgier. Dominique Devenport o swojej roli mówi:. Natomiast Jannik Schümann tak komentuje swoją postać: -"Sisi" to współczesne spojrzenie na buntowniczą historię dorastającej cesarzowej Imperium Habsburgów, a także opowieść o młodych członkach rodziny królewskiej rozdartych pomiędzy osobistymi pragnieniami, a politycznymi ograniczeniami, pomiędzy władzą, a wrażliwością.