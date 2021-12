"Ludzie Telewizji". Nowy cykl rozmów TVP na Facebooku

Łukasz Szewczyk

• Jak zmieniała się Telewizja Polska na przestrzeni lat?

• Co słychać za kulisami studia telewizyjnego?

• I co się dzieje w charakteryzatorni i garderobie?

"Ludzie Telewizji" to nowy cykl, w którym pracownicy Telewizji Polskiej powspominają i opowiedzą zabawne anegdoty, ciekawe historie i tzw. "wpadki" z planu. Do rozmów zaprosiliśmy osoby związane z produkcją programów, seriali, koncertów, festiwali. To osoby odpowiedzialne za scenariusz, scenografię, jakość wizji i fonii oraz wizerunek prowadzących, muzyków, aktorów. Opowiedzą o atmosferze, jaka panuje podczas realizacji produkcji, przy których pracują oraz niespodziewanych zdarzeniach i sytuacjach.To właśnie oni udowadniają, że tworzenie telewizji jest sztuką kreacji i ciekawą przygodą dla ludzi z pasją, a są nimi: Marek Grąbczewski, Wojciech Kozłowski, Grzegorz Sieczkowski, Jerzy Dudkiewicz, Piotr Derewenda, Tomek Oleksak, Jacek Dąbrowski, Agnieszka Jedlińska, Hubert Adamkiewicz, Tomasz Kalisz.Rozmowy wzbogacone zostały materiałami archiwalnymi. Cykl poprowadzi Agnieszka Dziekan, znana widzom z programu "Pytanie na śniadanie".Pierwszy odcinek cyklu zostanie opublikowany już w piątek (24 grudnia) na facebookowym "TVP Włącz się".