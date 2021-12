"Ostatni komers", "Tom & Jerry", "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe", seriale - styczeń w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Ciche miejsce 2", "Tom & Jerry", "Judasz i Czarny Mesjasz", "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe", "Małe rzeczy", "Szkoła czarownic: Dziedzictwo", "Ostatni komers" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Euforia II", "Prawi Gemstonowie II", "Ktoś, gdzieś", "Wielka II", "Love Life II", "Angela Black"

"Ostatni komers" / Fot. materiały prasowe

W ramach niedzielnego pasma premierowego HBO zaplanowało następujące premiery:(2 stycznia) - po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Kontynuacja kinowego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z Emily Blunt w roli głównej(9 stycznia) - najnowsza kinowa odsłona przygód Toma i Jerry'ego. Bohaterowie dokonują niemożliwego - łączą siły, żeby pokonać wspólnego wroga(16 stycznia) - informatorowi FBI udaje się przeniknąć do struktur Partii Czarnych Panter w Illinois, by obserwować ich charyzmatycznego lidera(23 stycznia) - samotnik Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja i zapewniają mu drugi dom. Jednak jego honor i lojalność szybko zostają wystawione na próbę(30 stycznia) - Denzel Washington jako zastępca szeryfa, który zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto. W głównych rolach również Rami Malek oraz Jared LetoNoworoczną premiera będzie kontynuacja przeboju kinowego "Szkoła czarownic", czyli(1 stycznia). W pierwszym dniu nowej szkoły Hannah zaprzyjaźnia się z Tabby, Lourdes oraz Frankie i szybko staje się czwartą członkinią ich paczki. Niedługo potem dziewczyna dowiaduje się, że dzięki niej cała czwórka ma jeszcze większe moc.Pierwszy miesiąc nowego roku w HBO to także dwie polskie premiery filmowe. Pierwsza propozycja to dramat(29 stycznia). ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. Przed balem, znanym jako "komers", grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. To czas zauroczenia, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Z kolei druga propozycja to familijny film(29 stycznia). 12-letni Iwo i jego koledzy mieszkają w małym, postkomunistycznym miasteczku, w którym stoją ruiny Czarnego Młyna. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą uśpione w nim złe moce. Marcin Dorociński w jednej z głównych rólPozostałe premiery filmowe:(6 stycznia) - młoda para napotyka na pierwsze problemy w swoim związku, kiedy w ich życiu pojawia się inna kobieta;(15 stycznia) - Nick i Janine prowadzą szczęśliwe życie. Sielanka kończy się, kiedy były mąż kobiety zakrzywia czas, żeby ich rozdzielić. Historia miłosna, której akcja toczy się w niedalekiej przyszłości;(20 stycznia) - komedia przygodowa o dwóch dziewczynkach, Margot i Marguerite. Jedna z nich żyje w 1942 roku, a druga w 2020 roku. Ukryta na strychu magiczna skrzynia otwiera przed nimi wrota czasu i bohaterki zamieniają się miejscami ;(22 stycznia) - na dalekiej północy Kanady w położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do tragedii. Na czele brawurowej misji ratunkowej staje kierowca tira, który często pokonuje pokryte lodem drogi;Nie zabraknie także premier dokumentalnych:(6 stycznia) - zapis wydarzeń, do których doszło na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, kiedy tysiące amerykańskich obywateli z całego kraju przyjechało do Waszyngtonu, wielu z zamiarem zakłócenia zaprzysiężenia na prezydenta Joe Bidena;(13 stycznia) - program prezentujący uroczystość wprowadzenia w 2021 roku nowych członków do Rock & Roll Hall of Fame;(20 stycznia) - Sean Suiter, detektyw policji Baltimore zostaje zastrzelony na służbie. Niedługo potem okazuje się, że to tragiczne wydarzenie jest powiązane z szeroko zakrojonym skandalem korupcyjnym, który sprawia, że społeczeństwo przestaje wierzyć organom ścigania;(27 stycznia) - dokument HBO przedstawia przerażającą historię Abu Zabaydaha, pierwszego kluczowego więźnia, który został objęty programem Zaawansowanych technik przesłuchań (EIT) CIA uznanych później przez osoby spoza Agencji za formę tortur.Serialowe premiery miesiąca w HBO:(od 5 stycznia HBO3) - drugi sezon serialu z Markiem Strongiem w roli lekarza po przejściach, który postanawia stworzyć w podziemiach Londynu niecodzienną klinikę dla przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków(od 6 stycznia HBO3) - uwięziona w małżeństwie kobieta zdaje się akceptować swój los. Jednak wszystko się zmienia, kiedy pewnego dnia kontaktuje się z nią prywatny detektyw, który obnaża przed nią kilka przerażających prawd dotyczących jej agresywnego męża(od 7 stycznia w HBO3) - drugi sezon serialowej antologii, która daje świeże spojrzenie na drogę od pierwszej miłości do tej ostatniej. Tym razem śledzimy losy Marcusa, który kończy wieloletni związek z kobietą, która wydawała mu się być jedyną(od 10 stycznia w HBO) - drugi sezon nagradzanego serialu HBO; 17-letnia Rue musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między presją wywoływaną przez miłość, stratę i uzależnienie(od 10 stycznia w HBO) - w drugim sezonie rodzina prawych Gemstonów musi zmierzyć się z zagrożeniem ze strony dawnych i obecnych znajomych, którzy chcą zniszczyć ich imperium(od 11 stycznia HBO)- finałowy sezon jednego z najlepszych europejskich seriali kryminalnych, który opowiada o tajemnicach neapolitańskiej mafii(od 17 stycznia HBO) - główną bohaterką serialu komediowego jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka(od 21 stycznia, HBO3) - drugi sezon komediowego serialu dokumentalnego przedstawiającego dole i niedole współczesnego Nowojorczyka(od 22 stycznia HBO3) - po tragicznym incydencie, do którego doszło podczas programu resocjalizacji, grupa młodocianych przestępców szuka schronienia w wysokich Alpach(od 30 stycznia, HBO3) - w drugim sezonie Katarzyna przejmuje rosyjski tron, ale szybko się przekonuje, że detronizacja męża to dopiero początek. Teraz musi zmierzyć się z realiami "wyzwolenia" kraju, który nie chce być wolnyW styczniu 2022 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Żegnaj, ZSRR!" (1 stycznia), "Shiva Baby" (2 stycznia), "Justine" (3 stycznia), "Nie na moim podwórku" (8 stycznia), "Dyskretny urok niebezpiecznych myśli" (17 stycznia), "Świat, który nadejdzie" (23 stycznia), "Inwersja" (30 stycznia).Z koleipokaże takie premiery jak: "Zanka Contact" (9 stycznia), "Josep" (15 stycznia), "Wielorybnik" (16 stycznia), "Ostatni" (22 stycznia), "Miała na imię Jo" (23 stycznia), "Po miłości" (29 stycznia), "Eksplozje" (30 stycznia).