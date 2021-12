Seria "H24". Kobiecy manifest w Arte.TV - 24 godziny, 24 kobiety, 24 historie.

Łukasz Szewczyk

• "H24" to serial fabularny zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia kobiet. Jest to filmowy manifest przeciwko seksizmowi i różnym formom przemocy

• Z oryginalnego pomysłu Nathalie Masduraud i Valérie Urrea powstały 24 filmy krótkometrażowe oparte na tekstach scenarzystek z całego świata i odegrane przez 24 aktorki.

• Jeden z odcinków został napisany przez Grażynę Plebanek, a zagrała w nim Agnieszka Żulewska.

Osobowość ofiary to termin znany w psychologii od dawna. Może również powstawać u osób, które są skłonne do przesady i nie umieją realnie ocenić swojej sytuacji. Kobieta, która jest bezradna i bezkrytyczna, przyjmuje życie takie, jakie jest, święcie wierząc, że nie zasługuje na nic lepszego. Mężczyźni dostrzegają te słabości i często celowo wykorzystują sytuację.Taka postawa najczęściej związana jest wychowaniem. Od najmłodszych lat dziewczynkom wpaja się, że powinny być grzeczne, posłuszne i uległe. Idealna córka ma same piątki, czyta książki i nie wszczyna konfliktów. Wzorce, które zostały wpojone małym dzieciom, zostają z nimi na zawsze. Przyczyną uległości może być również wychowanie przez rodzica nadmiernie krytycznego lub apodyktycznego. Jeśli dziecko doznało realnej krzywdy, upokorzenia lub odrzucenia, to w przyszłości wykształci w sobie poczucie bezradności i będzie miało problem z asertywnością.Kobiety na co dzień spotykają się z sytuacjami, w których są dyskryminowane ze względu na swoją płeć. W odpowiedzi na to zjawisko, artystki z całego świata podjęły się realizacji projektu "H24". W efekcie powstały 24 krótkometrażowe filmy, które przedstawiają prawdziwe historie kobiet, które doświadczyły seksizmu, molestowania oraz przemocy fizycznej i psychicznej. Jedną z twórczyń, która brała udział w produkcji, jest Grażyna Plebanek, polska pisarka, felietonistka i scenarzystka.- wylicza Grażyna Plebanek i opisuje również swój wkład w realizację: -Jedną z dróg zmian w traktowaniu kobiet jest edukowanie poprzez sztukę. Dla Grażyny Plebanek wzięcie udziału w projekcie miało ogromną wartość. -Serię "H24" można obejrzeć za darmo na platformie VOD ARTE.tv