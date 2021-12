Szerszy dostęp do TVN24. Za darmo w pakietach Playera, poranny program w TTV

Łukasz Szewczyk

• "Twoim prawem jest wiedzieć"

• TVN Grupa Discovery postanowiła udostępnić czołowy kanał informacyjny w kraju TVN24 szerszej widowni.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie widzów "Lex TVN", sprawą obrony niezależności i wolności mediów oraz aktualną sytuacją w kraju i na świecie, TVN Grupa Discovery poszerza zasięg TVN24.Od wtorku 21 grudnia 2021 roku do końca stycznia 2022 roku dostęp do stacji TVN24 bez dodatkowych opłat będą mieli użytkownicy wszystkich pakietów płatnych w serwisie. Takżebędą mieli możliwość dodatkowego, czasowego włączenia kanału abonentom pakietów płatnych, w których kanał TVN24 dotychczas nie był dostępny.Wybrane audycje TVN24 z pasma "Wstajesz i wiesz" zostały także tymczasowo udostępnione w bezpłatnym kanale TTV, który można oglądać m.in. w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Program TVN24 na antenie TTV będzie emitowany od poniedziałku do piątku między 5:55 a 10:00 rano, natomiast w weekendy - między 7:00 a 9:00 rano.