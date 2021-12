Reporterzy RMF FM nadają z Białorusi jako jedyni przedstawiciele polskich mediów

Łukasz Szewczyk

• Reporterzy RMF FM Krzysztof Zasada i Mateusz Chłystun jako jedyni polscy dziennikarze relacjonują wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy z terytorium Białorusi.

Krzysztof Zasada i Mateusz Chłystun przyjechali do Grodna, skąd opisywali życie codziennie w tym mieście, atmosferę, jaka w nim panuje, rozmawiali z polskimi dyplomatami i Polakami mieszkającymi w Białorusi. Teraz udali się na pogranicze i stamtąd przesyłają swoje relacje. Opisują, jak z tamtej perspektywy wygląda sytuacja związana z kryzysem migracyjnym, odwiedzili m.in. obóz migrantów w Bruzgach. Rozmawiali z cudzoziemcami, którzy próbowali nielegalnie dostać się do Polski, a także przedstawicielami miejscowych władz.Relacje reporterów pojawiają się przez cały dzień w "Faktach RMF FM" nadawanych co godzinę, a rano i popołudniu - co pół godziny. Ich raporty można również znaleźć w internetowym informacyjno-muzycznym Radiu RMF24 oraz na portalu informacyjnym RMF24.pl, gdzie pojawiają się też materiały wideo i zdjęcia.W ostatnich tygodniach dziennikarze RMF FM wielokrotnie wyjeżdżali w rejon polsko-białoruskiego pogranicza (poza strefę stanu wyjątkowego) i opisywali wydarzenia z północno-wschodniej Polski. Reporterzy rozgłośni rozmawiali z przedstawicielami służb, organizacji pozarządowych, wolontariuszami i mieszkańcami terenów przygranicznych.Krzysztof Zasada jako dziennikarz pracuje od 1998 roku, od 2004 roku jest związany z RMF FM, obecnie jako reporter w oddziale warszawskim. Specjalizuje się w tematyce służb mundurowych i specjalnych, wojskowej oraz międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wschodniej.Mateusz Chłystun w zawodzie pracuje od 2007 roku, w RMF FM - od 2018 roku jako poznański reporter; jako specjalny wysłannik stacji relacjonował m.in. wprowadzenie stanu wojennego w Ukrainie i wybory prezydenckie w tym kraju.