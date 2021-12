Świąteczna ramówka Radia 357. Nowe programy, program poleceń, Top z wieżowca

Łukasz Szewczyk

• Zespół Radia 357 przygotował ramówkę na Wigilię i Boże Narodzenie.

• Na antenie pojawią się specjalne wydania audycji oraz liczni goście.

• Wśród propozycji emitowana raz w roku audycja Piotra Kaczkowskiego "Piosenki do ubierania pewnego drzewka" oraz wigilijne spotkanie z Kubą Strzyczkowskim i wspólne kolędowanie.

Zespół Radia 357 przygotował specjalną ramówkę bożonarodzeniową. Od 24 do 26 grudnia pojawią się wyjątkowe wydania audycji oraz specjalnie dobrana muzyka. Motywem przewodnim będzie spotkanie przy świątecznym stole. -- mówi Katarzyna Pruchnicka z zarządu Radia 357, koordynująca rozwój oferty programowej stacji.Świąteczna ramówka wystartuje w Wigilię (24 grudnia) o godz. 14:00. Wtedy Piotr Kaczkowski zaprosi do wspólnego ubierania choinki podczas audycji "Piosenki do ubierania pewnego drzewka". Dwie godziny później spotkanie z Kubą Strzyczkowskim w nietypowym wydaniu "Popołudniówki" przebiegającej pod hasłem "Złóżmy sobie życzenia". W jej trakcie wyemitowane zostanie specjalne minisłuchowisko autorstwa pana Kuby. O godz. 18:00 rozmowa Grzegorza Sajóra z Arturem Andrusem, po niej kolędowanie i życzenia. Dzień zakończy Piotr Stelmach audycją "Muzyka jest prezentem" - start o 21:00.Pierwszy dzień Świąt (25 grudnia) rozpocznie się o 9:00. Korespondentki Radia 357 opowiedzą jak wyglądają Święta w różnych krajach w audycji "Świąteczna bombonierka" Romy Leszczyńskiej i Izy Woźniak. Zaraz potem 3 godziny z Markiem Niedźwieckim w "Zakamarkach". Krystian Hanke i Filip Jaślar o godz. 13:00 organizują giełdę wymiany nietrafionych prezentów. W "Life guru" goście Tomasza Gorazdowskiego opowiedzą o najbardziej nietypowych okolicznościach, w jakich spędzali Boże Narodzenie. W "Ekranizacji" dużo filmowej muzyki oraz spotkanie Katarzyny Borowieckiej z Agnieszką Szydłowską i Natalią Grzeszczyk. Wśród licznych gości Piotra Stelmacha w "Białym Żoliborzu" między innymi rozmowa z Davem Gahanem, wokalistą Depeche Mode. Wieczorem dwie propozycje publicystyczne. Justyna Godz i Olga Mickiewicz wraz z Ewą Wojdyłło zastanowią się jak cieszyć się świętami, nawet jeśli ich z jakichś powodów nie lubimy. O 21:00 natomiast reportaż Anny Dudzińskiej. To historia kolekcji zdjęć zrobionych na szklanych płytkach Polakom, wyprowadzonym z Syberii przez armię Andersa. Zdjęcia cudem odnalezione w Iranie opowiadają niezwykłą historię. Dzień zakończy muzycznie Marta Kula.Z drugi dzień Świąt (26 grudnia), w "Merde" Irena i Marek Brzezińscy zabiorą nas na Święta w Bretanii, Normandii i Prowansji. Będą ostrygi, kraby czy langusty, nietuzinkowe nakrycie stołu, słodycze i... gliniane figurki. U Oli Budki w "Stonowaniu" wraz z młodymi muzykami przeniesiemy się w ich wspomnieniach do Świąt z dzieciństwa. Justyna Dżbik-Kluge w południe zaprosiła Łukasza Garbala na rozmowę o rodzinie Wedlów. W audycji o książkach pojawi się też Paulina Wilk. Zaraz potem, o 14:00 Michał Żakowski wyruszy na wyprawę od Kilimandżaro do oaz na Saharze śladami muzyki i muzyków. Po audycji sportowej "3-5-7 Start" nietypowe, niedzielne wydanie "Listy Piosenek" z Marcinem Łukawskim. Pierwsze miejsce notowania zabrzmi tym razem tuż przed 21:00 i wtedy antenę przejmie Piotr Kaczkowski i "Max 357". Świąteczne spotkania zakończy Agnieszka Szwajgier, która podzieli się swoją pasją do muzyki dawnej - tym razem w klimatach bożonarodzeniowych.Dziennikarze Radia 357 jako "Przyjaciele Pewnej Ryby 2021" nagrali piosenkę "Karp to skarb". Wśród wykonawców jest też p. Joanna z Poznania, która wylicytowała swój udział rok temu podczas aukcji charytatywnej prowadzonej przez Kubę Strzyczkowskiego. W tym roku tekst utworu stworzył Filip Jaślar. Video do piosenki opublikowane na YouTube i Facebooku osiągnęło już ponad 180 tysięcy wyświetleń."357? Mogę polecić" to nowy program poleceń przygotowany wspólnie z serwisem Patronite. Liderzy poleceń mogą liczyć na dodatkowe bonusy i nagrody. W najbliższym czasie pierwsza dziesiątka zostanie zaproszona do osobistego udziału w audycji Top Radia 357. Każdy lider będzie mógł zaprosić jedną z osób, które z jego polecenia zostały Patronami.Top zostanie wyemitowany 1 stycznia 2022 roku. To zestawienie najważniejszych utworów wszech czasów, wyłonionych w głosowaniu online. Zaprezentują je: Marcin Łukawski, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Głosy oddawać można do 28 grudnia. Pierwsza setka zostanie zaprezentowana między 9:00 a 21:00. Finałowe 4 godziny audycji nadane zostaną ze szklanego tarasu Skyfall, zlokalizowanego na 46. piętrze warszawskiego wieżowca Warsaw UNIT. Do realizacji audycji radio pozyskało mecenasa - markę Lexus oraz partnera - bank Santander.Wśród nowości przygotowanych wspólnie z Patronite jest także program "PatrON". Umożliwia on Patronom sprezentowanie subskrypcji wybranej osobie. W efekcie uzyska ona dostęp do podcastów Radia 357 i innych przywilejów Patronów. Dostęp można przekazać na specjalnie przygotowanym kuponie prezentowym.Świąteczna ramówka Radia 357:Piątek (24 grudnia):• 14:00 - Piotr Kaczkowski - PIOSENKI DO UBIERANIA PEWNEGO DRZEWKA• 16:00 - Kuba Strzyczkowski - ZŁÓŻMY SOBIE ŻYCZENIA• 18:00 - Grzegorz Sajór - KORZENIE I SKRZYDŁA z Arturem Andrusem• 19:00 - KOLĘDOWANIE Z RADIEM 357• 21:00 - Piotr Stelmach - MUZYKA JEST PREZENTEM• 23:00 - MUZYKA POD CHOINKĘSobota (25 grudnia):• 09:00 - Iza Woźniak i Roma Leszczyńska - ŚWIĄTECZNA BOMBONIERKA• 10:00 - Marek Niedźwiecki - ZAKAMARKI• 13:00 - Krystian Hanke, Filip Jaślar i goście - BIURO NIETRAFIONYCH PREZENTÓW• 15:00 - Tomasz Gorazdowski - LIFE GURU• 16:00 - Katarzyna Borowiecka i goście - EKRANIZACJA 2: SAMA W DOMU• 18:00 - Piotr Stelmach i goście - BIAŁY ŻOLIBORZ• 20:00 - Olga Mickiewicz i Justyna Godz - ŚWIĘTA DLA SCEPTYKÓW• 21:00 - Anna Dudzińska - REPORTAŻ "POWIĘKSZENIE. MY TEŻ BYLIŚMY UCHODŹCAMI"• 22:00 - Marta Kula - SWINGIN' CHRISTMASNiedziela (26 grudnia):• 09:00 - Marek i Irena Brzezińscy - MERDE• 10:00 - Ola Budka i goście - STONOWANIE• 12:00 - Justyna Dżbik - Kluge - SŁODKIE NIESPODZIANKI• 13:00 - Michał Żakowski i goście - NA DACHU ŚWIATA• 15:00 - Marcin Cichoński - CISZA, NAGRANIE• 17:00 - Mateusz Fusiarz, Tomasz Gorazdowski - 3-5-7 START!• 19:00 - Marcin Łukawski - LISTA PIOSENEK 357• 21:00 - Piotr Kaczkowski - MAX 357• 23:00 - Agnieszka Szwajgier - DAWNIEJ NIŻ WCZORAJ