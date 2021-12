Sportowe święta z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Hokejowa liga NHL i Bundesliga w piłce ręcznej to najciekawsze transmisje sportowe, które w okresie świąteczno-noworocznym przygotowała dla fanów sportu platforma streamingowa Viaplay

• Z kolei 7 stycznia do Viaplay wraca piłkarska Bundesliga. Nowy rok otworzy mecz Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach (od 20.30 w Viaplay)

Choć w okresie świąteczno-noworocznym w większości lig trwa przerwa w rozgrywkach, na platformie streamingowej Viaplay fani sportowych emocji znajdą coś dla siebie. Rozgrzewkę z niemiecką ekstraklasą w piłce ręcznej można oglądać już 23 grudnia (czwartek) o 19.05. Mecz SC Magdeburg - HSV Hamburg na platformie Viaplay do obejrzenia z polskim komentarzem Tomasza Górskiego. SC Magdeburg, lider tabeli i trzecia drużyna poprzednich rozgrywek, podejmować będzie beniaminka, czyli HSV Hamburg.Z kolei 26 grudnia, w drugi dzień świąt, lider zagra na wyjeździe z wicemistrzem kraju. SG Flensburg-Handewitt aktualnie jest czwartym zespołem ligowej klasyfikacji. Niedzielna transmisja z polskim komentarzem na żywo w Viaplay. Także w niedzielę, o 20.00, do akcji wkroczy mistrz Handball-Bundesligi THW Kiel w domowym starciu z TBV Lemgo Lippe.Na tych fanów piłki ręcznej, którym mało będzie sportowych emocji, 27 grudnia (poniedziałek) czeka rywalizacja wicemistrza kraju Fuesche Berlin z szóstą obecnie ekipą ligi - MT Melsungen.A zanim wejdziemy w nowy rok, 30 i 31 grudnia o 1.00 nad ranem w Viaplay można będzie oglądać na żywo najlepsza hokejową ligę świata NHL, jeśli dynamiczna sytuacja covidowa w NHL nie zmieni tych planów. Mecze Florida Panthers - New York Rangers i Columbus Blue Jackets - Nashville Predators transmitowane będą z polskim komentarzem Piotra Chłystka i Andrzeja Kulaska.W ofercie Viaplay fani sportu znajdą w okresie świąteczno-noworocznym również mecze Szwedzkiej Hokejowej Ligi SHL i Premiership Rugby, czyli angielskiej ekstraklasy rugby union. Na powrót "wielkiego sportu" i piłki nożnej w najlepszym wydaniu poczekamy do 7 stycznia (piątek), gdy o 20.00 w Viaplay wystartuje studio Bundesligi przed meczem Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach.Świąteczno-noworoczne transmisje sportowe na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (23 grudnia):• 19.05 Bundesliga:komentuje Tomasz GórskiNiedziela (26 grudnia):• 14.00 Bundesliga:komentuje Tomasz Górski• 16.00 Bundesliga:komentuje Tomasz Górski• 20.00 Bundesliga:Poniedziałek (27 grudnia):• 19.05 Bundesliga:Czwartek (30 grudnia):• 01.00 NHL:komentują Piotr Chłystek i Andrzej KulasekPiątek (31 grudnia):• 01.00 NHL:komentują Piotr Chłystek i Andrzej KulasekSobota (1 stycznia):• 20.00 NHL:Niedziela (2 stycznia):• 01.00 NHL:• 19.00 NHL: