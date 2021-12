Krzysztof Zalewski "bez prądu" na święta w MTV Polska. Koncert serii MTV Unplugged

Łukasz Szewczyk

• Koncerty MTV Unplugged zaskakują widzów niezmiennie od ponad 20 lat.

• Do kolejnej, już 10. polskiej edycji formatu zaproszono Krzysztofa Zalewskiego.

• Widzowie MTV Polska będą mieli okazję uciec myślami do słonecznej Arizony

W ramach MTV Unplugged artyści przygotowują specjalne akustyczne aranżacje swoich utworów i wykonują je na żywo "bez prądu". Tego wyzwania do tej pory podjęły się takie gwiazdy jak Eric Clapton, Paul McCartney, zespoły Nirvana czy Oasis. Kayah, Hey, Wilki, Kult, O.S.T.R, Brodka, Bednarek, Kasia Kowalska i Natalia Przybysz to dotychczasowe gwiazdy polskich edycji kultowego formatu. Tym razem do współpracy zaproszono Krzysztofa Zalewskiego - jednego z cenionych i bardziej rozchwytywanych artystów dzisiejszej polskiej sceny muzycznej.Zalewski znany jest z nieszablonowego podejścia do muzyki oraz eksperymentów z różnymi instrumentami. Podczas MTV Unplugged ponownie zaskoczył fanów - oprócz swoich największych hitów zagranych w odświeżonych wersjach, zaprezentował też utwory przygotowane specjalnie dla sympatyków akustycznych brzmień - piosenkę "Ptaki" oraz cover utworu Czesława Niemena i Wandy Warskiej sprzed 50 lat - "Romanca Cherubina".Reżyser koncertu Piotr Onopa oraz scenografka Anna Szczęsny zabrali widzów w magiczną podróż, w której czas odmierzała muzyka. Salę oświetlały kolory od wschodu i zachodu słońca aż po blask księżyca. Agawy i wulkany dopełniały tło przypominające krajobrazy Dzikiego Zachodu. Artysta wystąpił w powiększonym składzie - z 8-osobowym zespołem. Tego wieczoru na scenie wsparli go także wyjątkowi goście - Justyna Święs i Kuba Karaś z The Dumplings oraz Natalia i Paulina Przybysz.Koncert odbył się 16 czerwca w warszawskim Och-Teatrze. Pod koniec listopada został wydany album "MTV Unplugged" z dźwiękowym zapisem koncertu.MTV Unplugged Krzysztofa Zalewskiego powstał przy współpracy ViacomCBS z Canal+.