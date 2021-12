TOK FM na święta. Premierowe audycje, nagrodzone podcasty, "Urodziny Mickiewicza"

Łukasz Szewczyk

• Święta Bożego Narodzenia, sylwester i Nowy Rok upłyną w Radiu TOK FM pod znakiem najciekawszych audycji.

W czasie świąt na antenie Radia TOK FM pojawią się premierowe wydania programów najbardziej lubianych przez słuchaczy. W sobotę i niedzielę, 25 i 26 grudnia, czyli w Boże Narodzenie, stacja zaprosi wszystkich na świąteczny "Poranek Radia TOK FM" (w godz. 8:00-10:00), który poprowadzi Karolina Głowacka. Z kolei gospodarzami świątecznego "Magazynu Radia TOK FM", nadawanego od godziny 11:00, będą: w sobotę - Tomasz Stawiszyński, a w niedzielę - Przemysław Iwańczyk. Dzięki nim słuchacze stacji dowiedzą się więcej m.in. o przeżywaniu świąt, relacjach i bliskości, jak troszczyć się o bliskich w potrzebie oraz jak ratować zwierzęta zimą, a także powędrują dookoła świata tropem najciekawszych i najbardziej oryginalnych festiwali czy tradycji świątecznych.Oprócz tego redakcja TOK FM zaproponuje odbiorcom wysłuchanie wyjątkowych audycji dotychczas dostępnych wyłącznie w formie podcastów. W wigilię, 24 grudnia po godz. 17:00 na antenie stacji pojawią się rozmowy Magdaleny Rigamonti z podcastu "Blizny", a w pierwszy i drugi dzień świąt po 16:00 - z nagrodzonego Grand Pressem cyklu "Rzeczpospolita Kościelna" tej samej autorki.W tygodniu między świętami a Nowym Rokiem po godzinie 22:00 TOK FM emitować będzie serię reportaży "Piecza" Michała Janczury, nominowanego do Grand Press i wyróżnionego nagrodą "Czuły Sygnalista" przez Koalicję na rzecz Opieki Zastępczej.31 grudnia zespół TOK FM zaprosi słuchaczy do wspólnego spędzania sylwestrowego wieczoru. Gospodarzem audycji "Między Rokami" - specjalnego wydania programu "Między Słowami" - będzie Kamil Wróblewski. W godz. 21:00 - 01:00 na antenie pojawią się wyjątkowi goście - m.in. Natasza Urbańska, Misia Furtak oraz Hania Rani i Dobrawa Czocher, będą też inne dobre rozmowy oraz muzyka - jak zawsze inna i intrygująca. Natomiast w ramówce stacji na Nowy Rok znajdą się "Poranek Radia TOK FM" z Karoliną Głowacką oraz "Magazyn Radia TOK FM" z Tomaszem Stawiszyńskim.Oprócz tego Radio TOK FM kolejny raz obchodzić będzie "Urodziny Mickiewicza" w specjalnej audycji przygotowanej we współpracy z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Instytucja ta już po raz czwarty organizuje czytanie poezji w okolicach Wigilii, w którą poeta przyszedł na świat w 1798 r. Podobnie jak w zeszłym roku, z powodu pandemii wiersze dotrą do odbiorców za pośrednictwem TOK FM - w dwóch kolejnych dniach: 24 i 25 grudnia w godz. 20:00-21:00.Wykonawcami znów będą profesorowie i studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W tym roku to: rektor - prof. Wojciech Malajkat, dziekan Wydziału Aktorskiego - Katarzyna Skarżanka, a także studenci I roku Julia Banasiewicz, Julia Ćwian, Agnieszka Rajda i Kacper Męcka. Wydarzeniem wyjątkowym będzie "Improwizacja" w wykonaniu Wojciecha Malajkata.Obok prof. Katarzyny Skarżanki wydarzenie przygotował Jan Barański, pracownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury. Montażem zajął się Jarosław Gawlik z TOK FM.Świąteczne i noworoczne propozycje TOK FM dla słuchaczy wspiera autopromocja na antenie, na tokfm.pl oraz na profilach stacji w mediach społecznościowych.