Netflix na styczeń. "Jak pokochałam gangstera", "Zbuntowani", "Dom", "Ozark 4" (wideo)

• Wszystkie premiery stycznia platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in. polski film "Jak pokochałam gangstera", "Plan na miłość 3", "Zbuntowani", "Klub 2", "After life 3", "Wybrana", "Ozark 4", "Wybrana", "Neymar: Perfekcyjny chaos"

Netflix - wykaz premier na styczeń 2022 roku:

Wydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego filmu(od 5 stycznia). Od drobnego oszusta do ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii. Film inspirowany prawdziwą historią polskiego gangstera Nikodema Skotarczaka. W roli głównej Tomasz Włosok, w pozostałych rolach m.in. Agnieszka Grochowska, Julia Wieniawa i Dawid Ogrodnik. Scenariusz i reżyseria Maciej Kawulski.Z kolei wśród serialowych premier(od 1 stycznia). Potajemny romans wstrząsa przyjaźnią Elsy, Charlotte i Milou, które stawiają czoła trudnym wyzwaniom i podejmują ważne życiowe decyzjiNowością będzie serial(od 5 stycznia). Gdy EWS szykuje się na przyjęcie nowych uczniów przeżywających pierwsze miłości i przyjaźnie, tajemnicze stowarzyszenie grozi, że pokrzyżuje ich muzyczne plany.Z drugą częścią wraca(od 6 stycznia). Pojawienie się postaci z przeszłości ujawnia źródło poczucia winy Matildy. Raşel i İsmet są w impasie, a sytuacja w Stambule staje się bardzo niepewna.Wraca(od 10 stycznia). Chcąc odmienić swoje życie, Bob podejmuje się tajnej misji zidentyfikowania policyjnego kreta, ale na jego drodze znów staje Ferry Bouman.Powraca także serial(od 14 stycznia). Chociaż Tony nie jest już tak agresywnie zrzędliwy, nadal nie potrafi wypełnić w swoim życiu pustki pozostawionej przez zmarłą żonę.Z kolei nowy serial(id 14 stycznia) to ekscentryczna antologia czarnej komedii reżyserowana przez największe talenty z branży niezależnej animacji poklatkowej.Z czwartym sezonem powraca(od 21 stycznia). W końcu pojawia się szansa, by wyrwać się ze szponów kartelu, ale rodzinne waśnie Byrde'ów mogą doprowadzić ich do zguby.W ramówce Netflixa znajdzie się także(od 25 stycznia). Sześć miesięcy później Layton wciąż poszukuje na całym świecie warunków do życia, a pałający gniewem i żądzą zemsty Wilford depcze mu po piętach.Wśród serialowych nowości także(od 27 stycznia). Świat nastolatki, która odkrywa niepokojąca prawdę czającą się w jej sennym duńskim miasteczku, staje na głowie. Produkcja twórców serialu "The Rain".Wśród filmowych premier(7 stycznia). We wstrząsanym insurekcją androidów postapokaliptycznym świecie młoda kobieta w ciąży i jej chłopak desperacko szukają schronienia.Kolejna propozycja to(21 stycznia). Jesienią 1938 r. brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny. Ekranizacja powieści Roberta Harrisa.Wśród premier także(28 stycznia). Zawieszony trener NFL szuka odkupienia w sferze zawodowej i prywatnej, trenując szkolną drużynę swojego syna w teksańskim miasteczku. Film oparty na faktach.Dokumentalną premierą jest(od 25 stycznia). Neymar to piłkarz uwielbiany na całym świecie, ale krytyków również mu nie brakuje. W tym dokumencie gwiazdor opowiada o swoim życiu osobistym oraz genialnej karierze.• od 1 styczniaPlan na miłość: sezon 3• od 4 styczniaSuper drużyna• od 5 styczniaZbuntowaniKolacja dla czworgaJak pokochałam gangstera• od 6 styczniaKlub: część 2Odludzie• od 7 styczniaHype houseMatka/androidJohnny test: sezon 2• od 10 styczniaUndercover: sezon 3• od 13 styczniaDziennikarkaKsero• od 14 styczniaAfter life: sezon 3DomArchiwum 81Los komikaRiverdance: rzeczna opowieść• od 18 styczniaMistrzowie mistyfikacji: historie słynnych oszustówMighty Express: nadjeżdżają kłopotyDota: Dragon's Blood: księga 2• od 19 styczniaToo hot to handle: sezon 3El Marginal: sezon 4Boskie przysmaki: Meksyk• od 20 styczniaW królewskim styluAzja o północy: jedzenie, taniec, marzenia• od 21 styczniaGorący sezonOzark: sezon 4: część 1Skrzypce mojego ojcaMonachium: w obliczu wojnyThat girl lay lay• od 25 styczniaSnowpiercer: sezon 3Neymar: perfekcyjny chaosAda bambini, naukowczyni: sezon 2• od 27 styczniaWybranaWrobieni: zagadka sycylijskiego morderstwa• od 28 styczniaWybranaWrobieni: zagadka sycylijskiego morderstwaGramy u siebieAngry birds: letnie szaleństwoThe orbital children