Koncerty kolęd, filmy i seriale na święta w TVP

• Nastrojowe koncerty, wciągające filmy i seriale

• Telewizja Polska przedstawia świąteczno-noworoczną ofertę

W Wigilię Telewizja Polska zaprasza na wypełnione radością i dobą energią koncerty, które będą doskonałą okazją do wspólnego kolędowania w rodzinnym gronie. W TVP1 kolędowanie zapoczątkuje koncert w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. Następnie zachęcamy do oglądania, a wieczorem koncertu "Gwiazdy na Gwiazdkę" z udziałem Pary Prezydenckiej i znakomitych artystów, takich jak: Halina Frąckowiak, Staszek Karpiel - Bułecka i Ryszard Rynkowski. Wigilia w Jedynce to jednak nie tylko muzyka. O 20:00 w TVP1 premiera trzeciego sezonu międzynarodowego hitu, czyli serialu. Fani produkcji chyba nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu niż świąteczne spotkanie z piękną Katią. TVP2 w Wigilię zaprasza na koncert kolęd, a w wigilijny wieczór na uroczystąz udziałem Papieża Franciszka, która będzie doskonałym wstępem do celebrowania Świąt.25 grudnia w TVP1 premiera dokumentalnego filmu o życiu i fenomenie niekwestionowanej królowej polskiej sceny muzycznej, Maryli Rodowicz -. Ponadto Jedynka zaprasza na świąteczne odcinki ulubionych programów, a 26 grudnia na specjalny odcinek programu, w którym Marta Manowska odwiedzi bohaterów ósmej serii. W Dwójce drugiego dnia Świąt muzyczne uniesienia zapewnią gwiazdy goszczące na scenie programu. Najpiękniejsze zimowe przeboje zaśpiewają m.in: Ida Nowakowska, Tomasz Wolny, Andrzej Mastalerz, Emilia Komarnicka i Aleksandra Szwed.W ostatni dzień grudnia, po rocznej przerwiepowraca do stolicy Tatr. To będzie wyjątkowa i niepowtarzalna noc, podczas której miliony Polaków będą wspólnie witać Nowy Rok. Dzięki nowoczesnej, multimedialnej scenie na Górnej Równi Krupowej widzowie oraz publiczność będą najbliżej gwiazd w towarzystwie artystów polskich i światowych scen.1 stycznia w TVP2 premiera trzeciej edycji. Seniorzy po raz kolejny dostaną szansę zaprezentowania swoich talentów. W świątecznym i noworocznym czasie wyjątkowych przeżyć nie zabraknie też dzięki propozycjom anten tematycznych. TVP Historia zaprasza na premiery kolejnych odcinków ulubionych programów takich jak ", czy. TVP HD zapewni widzom dużą porcję rozrywki dzięki filmowym klasykom takim jak np., a TVP Kultura zachwyci widowiskami muzycznymi, w tym przede wszystkimŚwiąteczną ofertę dla widzów przygotowała też TVP Kobieta. Już w wigilijny poranek Agnieszka Mielczarek pomoże przygotować potrawy, które jeszcze w ten sam dzień mogą zagościć na świątecznym stole, który gustownie przyozdobimy wraz z prowadzącą programJoanną Lewandowską. Świąteczny czas z TVP Kobieta to również kolędowanie z największymi gwiazdami polskiej sceny rozrywkowej oraz wywiad z królową polskiej piosenki - Marylą Rodowicz. Wśród świątecznych hitów hiszpański serialoraz wzruszające komedie romantyczne.