Maratony serii "Chłopaki do wzięcia", "Kloszard story", "Górale", "Rolnicy" na święta w Polsat Play

Łukasz Szewczyk

• Polsat Play w okresie świąteczno-noworocznym zaprezentuje maratony programów cieszących się największa sympatią widzów.

Największym hitem ramówki są(24, 25 i 26 grudnia od godz. 19.00). Pochodzą z małych wsi i miasteczek. Pracują dorywczo, mają niewielkie perspektywy i nie są zbyt zamożni, mimo to z niezachwianą wiarą poszukują partnerek na całe życie.(24 grudnia od godz. 7.00) to opowieść o ludziach bezdomnych, których mijamy codziennie na chodnikach i w parkach. Jak wylądowali na dnie i jak się podnoszą? Czy uda im się przetrwać kolejną zimę w podwarszawskim lesie? W tej smutnej historii znajdą się jednak także momenty radosne, anegdoty i czarny humor.Kolejna propozycja to(25 grudnia od godz. 7.00). Od zarania dziejów na najwyższych szczytach żyje odosobniona społeczność. Stanowią najbardziej niezwykłą i odrębną grupę etniczną w Polsce. Wyróżnia ją gwara, oryginalne stroje, muzyka, kultura, architektura, zwyczaje i hardy charakter. Od wieków w ten sam sposób juhasi wypasają owce, a kobiety wyrabiają oscypek. Ludzie gór maja spokój wewnętrzny, wiedzą że nic nie muszą, nigdzie się nie spieszą - akceptują co im daje los, żyją w symbiozie z naturą oraz porami roku.W serii(26 grudnia od gdz. 7.00) spotkamy ciekawych ludzi, poznamy ich pasje oraz odkryjecie niezwykłe miejsca, które czasem znajdują się bliżej, niż nam się wydaje. Winnice Gruzji, lodowce Islandii, plaże Cypru, zaułki Stambułu - w tych miejscach spotkamy naszych rodaków.Nowy rok w Polsat Play upłynie przy maratonie z serią(1 stycznia od godz. 7.00). Takie czynności jak żniwa, dożynki, wykopki, zbiór owoców, zasiewy, dojenie krów, czy przygotowania gospodarstw do zimy wyznaczają naszym bohaterom rytm ich życia. W programie pokazujemy harmonijne przenikanie się światów człowieka i natury. Bohaterami serialu są ludzie, którzy żyją z pracy własnych rąk, korzystając ze wszystkich dobrodziejstw jakie niesie ze sobą uprawa ziemi i hodowla zwierząt. Towarzyszymy im podczas codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Poznajemy ich radości i smutki, najbliższą rodzinę, przyjaciół czy mieszkańców pobliskich wsi. Mamy wyjątkową okazję , aby obserwować ich naturalną pracę, dzięki czemu dowiadujemy jak w praktyce wygląda uprawa ziemi, żniwa, czy oporządzanie zwierząt. Razem z nimi poznajemy wiejską obyczajowość, tradycyjne święta, obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla regionu, który zamieszkują. Serial to również portret polskiej wsi, pełnej przepięknych krajobrazów i fascynującej przyrody. To seria dokumentalna pełna pogody ducha, dobrego humoru, niestroniąca od refleksji i wzruszeń. Sielankowy charakter programu przenosi widzów w świat pełen harmonii, pracy ludzkich rąk i ludzkiej życzliwości. Dzięki niemu mieszkańcy wielkich, betonowych miast mają okazję choć na chwilę przenieść się w fascynujący świat natury.