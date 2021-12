Właściciel TVN ma zgodę KE na stworzenie medialnego giganta. Coraz bliżej fuzji WarnerMedia i Discovery

Łukasz Szewczyk

• Coraz bliżej do powstania światowego giganta medialnego

• W wyniku transakcji TVN zmieni właściciela i umocni swoją pozycję na rynku streamingowym

Marki WarnerMedia + Discovery / Fot. materiały prasowe

Po przeprowadzeniu powstępowania antymonopolowego, Komisja Europejska wydała bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Discover firmy WarnerMedia Business należącej do AT&T Inc.- ogłosiła spółka Discovery.Finalizacja transakcji przewidywana jest w połowie 2022 roku.Przypomnijmy, że w maju 2021 roku telekomunikacyjny koncern AT&T oraz medialny koncern Discovery ogłosiły sfinalizowanie umowy, na mocy której aktywa WarnerMedia z segmentu rozrywki premium, sportu i informacji zostaną połączone z wiodącymi podmiotami międzynarodowej rozrywki i sportu w samodzielny globalny podmiot rozrywkowy segmentu premium.Nowa spółka makonkurować globalnie na szybko rosnącym rynku treści oferowanych bezpośrednio konsumentom, oferując atrakcyjne treści abonentom w całym zakresie portfela, w tym HBO Max i Discovery+. Transakcja połączy zarchiwizowaną bibliotekę treści WarnerMedia zawierającą popularne i cenne oryginalne treści ze światowym zasięgiem Discovery, bogatym zasobem treści w rozmaitych językach całego świata oraz głębokim doświadczeniem regionalnym w ponad 200 krajach i terytoriach.Spółka posiadać będzie jedną z najbogatszych na świecie bibliotek zawierającą ponad 200 tys. godzin legendarnych programów i połączy w jednym globalnym portfelu ponad setkę popularnych i cieszących się zaufaniem marek na świecie, w tym: HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, the Turner Networks, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID i wiele innych.