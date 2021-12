Sprawdzam TV. Nowy kanał TVP w naziemnej telewizji cyfrowej

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska uruchomiła planszę Sprawdzam TV,

• Można ją znaleźć na pozycji 28 naziemnej telewizji cyfrowej.

• Ma to związek z nadchodzącą zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej i umożliwi przetestowanie odbiornika wszystkim odbiorcom.

Na kanale 28 wyświetlana jest plansza, która kodowana jest w nowym standardzie video HEVC, ale ścieżka dźwiękowa z głosem lektora zakodowana jest w aktualnie używanej kompresji dźwięku MPEG4. Dzięki temu każdy z widzów usłyszy komunikat lektora, a posiadacze odbiorników przystosowanych do nowego standardu zobaczą również planszę z grafiką, potwierdzającą gotowość do odbioru telewizji w nowym wymiarze. Plansza identyfikować się będzie w EPG odbiornika, jako osobny program TV, pod nazwą "Sprawdzam TV".- mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej.Od końca marca 2022 r. do końca czerwca 2022 r. będą odbywały się przełączenia naziemnej telewizji cyfrowej na nowy standard nadawania DVB-T2 HEVC w poszczególnych województwach. W województwach lubuskim i dolnośląskim nowy standard zacznie obowiązywać od 28 marca 2022 roku, a stary DVB-T/MPEG-4 zostanie wyłączony. Nowy standard nadawania to szereg korzyści dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej więcej programów, wyższa jakość obrazu i dźwięku, a także dodatkowe funkcje.Do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie nadawania DVB-T2/HEVC niezbędny jest odbiornik telewizyjny z wbudowanym wewnętrznym tunerem DVB-T2 i obsługujący kodek HEVC/H.265 lub zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC. Dzięki uruchomieniu Sprawdzam TV, widzowie szybko mogą sprawdzić, czy posiadają sprzęt technicznie przygotowany jego odbioru. Sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych telewizora możliwe jest także za pośrednictwem wyszukiwarki ze strony telewizjanaziemna.pl. Można je również sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia lub u producenta telewizora.