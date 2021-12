Portugalski hit, angielska Championship, gala Globe Soccer Awards 2021 - święta w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatnim tygodniu 2021 roku ELEVEN SPORTS pokaże słynne portugalskie O Clássico, w którym FC Porto zmierzy się z SL Benfiką.

• Stacja zaplanowała także transmisje meczów angielskiej Championship z udziałem m.in. Derby County Kamila Jóźwiaka oraz prowadzącego w tabeli Fulham FC.

• Widzowie będą mogli obejrzeć również uroczystą galę Dubai Globe Soccer Awards 2021, podczas której szansę na nagrodę dla Piłkarza Roku ma Robert Lewandowski.

FC Porto i SL Benfica to najbardziej utytułowane kluby w Portugalii, a mecze pomiędzy nimi są określane jako O Clássico. Najbliższe spotkanie tych drużyn zwieńczy ekscytujący piłkarski rok 2021 w ELEVEN SPORTS. Emocje są gwarantowane, bo Porto jest liderem Liga Portugal a Benfica zajmuje trzecie miejsce, tracąc do Smoków tylko cztery punkty. Obie ekipy w bieżącym sezonie strzeliły zdecydowanie najwięcej goli spośród wszystkich zespołów portugalskiej ekstraklasy. Na Estádio do Dragão również można spodziewać się wielu trafień, bo na boisku pojawią się tak skuteczni zawodnicy jak Luis Díaz, Darwin Núñez, Rafa Silva czy Mehdi Taremi. Czy to oni przesądzą o losach tego spotkania?Ciekawie powinno być też na Estádio José Alvalade, gdzie broniący mistrzostwa kraju Sporting CP podejmie groźne Portimonense SC. Zespół z Lizbony ma na koncie dziesięć ligowych zwycięstw z rzędu, dzięki czemu jest wiceliderem rozgrywek. Natomiast drużyna z Portimão pod wodzą trenera Paulo Sérgio spisuje się nadspodziewanie dobrze i włączyła się do walki o awans do europejskich pucharów. Która z tych ekip zakończy rok w lepszych nastrojach?W ostatniej ligowej kolejce w 2021 roku piłkarze Championship przekroczą półmetek obecnego sezonu. W najważniejszym meczu prowadzące w tabeli Fulham FC zmierzy się na wyjeździe z broniącym się przed spadkiem Reading FC. Zespół The Cottagers będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że przegrał dwa poprzednie spotkania z rywalem z Reading. Dał mu się wówczas we znaki Ovie Ejaria, który zanotował w tych starciach w sumie dwa gole i jedną asystę. W najbliższej konfrontacji wielką nadzieją Fulham będzie Aleksandar Mitrović. Serb zalicza najlepszy sezon w karierze i jest zdecydowanym faworytem do korony króla strzelców Championship. Wiele będzie zależało także od żelaznej defensywy Fulham, w której główne role odgrywają młody Tosin Abarabioyo i doświadczony Denis Odoi.Sporych emocji powinien dostarczyć również mecz Derby County - West Bromwich Albion. Ekipa z Derbyshire musi radzić sobie z karą 21 odjętych punktów zarządzoną przez angielską federację, dlatego w zmaganiach z czwartym zespołem w tabeli nie zadowoli się żadnym innym wynikiem niż zwycięstwo. O sukces nie będzie jednak łatwo, bo piłkarze z West Brom pozostają niepokonani od pięciu spotkań. W walce o wygraną gospodarzom postara się pomóc Kamil Jóźwiak, który zmierzy się z Darnellem Furlongiem, bocznym obrońcą i jednym z kluczowych zawodników WBA w obecnych rozgrywkach.Dubai Globe Soccer Awards to doroczny plebiscyt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA). Są w nim nagradzani najlepsi piłkarze, trenerzy oraz drużyny klubowe i reprezentacyjne. Na uroczystej gali podsumowującej ostatnie 12 miesięcy wyróżnienia zostaną przyznane w aż 11 kategoriach. W najważniejszej z nich - dla Piłkarza Roku - jednym z nominowanych jest Robert Lewandowski. Rok temu Polak nie miał sobie równych i zdecydowanie wygrał, ale tym razem rywalizacja jest niezwykle wyrównana, a wskazanie faworyta jest bardzo trudne. Wśród konkurentów :Lewego" są tak wybitni zawodnicy jak Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Mohamed Salah. Co ważne, ostateczna punktacja jest zależna w 40% od internetowego głosowania kibiców, a w 60% od decyzji jury. Czy RL9 ponownie będzie mógł świętować?Plan transmisji:Niedziela (26 grudnia):• 15:55 Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak• 15:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz ŚwięcickiPoniedziałek (27 grudnia):• 15:55 Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Kruk• 16:30(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Marcin Gazda• 18:25 Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip KapicaŚroda (29 grudnia):• 20:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Filip Kapica• 21:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakCzwartek (30 grudnia):• 20:40 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda