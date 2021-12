Święta z ligą angielską, NBA i serialem "Sędzowie" w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W świąteczny weekend widzowie Canal+ Sport będą mogli podziwiać gwiazdy najlepszej piłkarskiej i koszykarskiej ligi świata - Premier League oraz NBA

• Fani dokumentów sportowych będą mogli obejrzeć nowy serial dokumentalny ,,Sędziowie

Jak co roku 26 grudnia najlepsza piłkarska liga świata przygotowała dla swoich widzów emocjonujący zestaw spotkań. Aż 18 drużyn z Premier League rozegra mecze podczas angielskiego święta Boxing Day. Hitem kolejki będzie mecz, w którym zmierzy się rozpędzony lider - Manchester City z Leicester, które po słabszym początku sezonu wydaje się łapać optymalną formę. Emocji z pewnością nie zabraknie również w polskim pojedynku na angielskich boiskach. West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce zmierzy się z Southampton, w którym występuje reprezentant Polski - Jan Bednarek. Jankowi i spółce nie będzie łatwo o zwycięstwo, ponieważ West Ham podobnie jak w zeszłym sezonie jest świetnej dyspozycji i zajmuje 5 miejsce w lidze. Wisienką na torcie Boxing Day będzie Multi Premier League, czyli relacja z 5 spotkań w tym samym czasie. NBA w tym roku również zadbała o swoich widzów i przygotowała 5 niesamowicie emocjonujących meczów. Fani koszykówki najbardziej oczekują na starcie pomiędzy Los Angeles Lakers i Brooklyn Nets. Będzie to pierwszy mecz w sezonie tych drużyn i jesteśmy niezmiernie ciekawi kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku LeBron James - Kevin Durant. Dodatkowym smaczkiem będzie możliwy powrót, nieobecnego w tym sezonie Kyriego Irvinga.Podczas NBA Christmas Day dojdzie również do rywalizacji na szczycie tabeli konferencji zachodniej. Rozpędzeni Phoenix Suns podejmą wracających do mistrzowskiej formy Golden State Warriors. Stephen Curry jest w najlepszej dyspozycji w karierze, a dodatkowo pobił ostatnio rekord trafionych rzutów za 3 punkty, który należał do wyśmienitego strzelca - Raya Allena. Do składu Suns wrócił po kontuzji, ich najlepszy punktujący - Devin Booker.W święta premierę będzie miał serial ,,Sędziowie", który przedstawia arbitrów PKO BP Ekstraklasy z niemal każdej strony. W ośmiu odcinkach widzowie nie tylko zobaczą, ale co najważniejsze usłyszą pracę sędziów podczas meczów. Będą mogli poznać ich życie prywatne oraz wiele innych perspektyw tego niedocenianego zawodu. Pierwszy raz w historii polskiej telewizji pokazana zostanie również praca wozu VAR. Pierwsze dwa odcinki będą miały swoją premierę 25 i 26 grudniaŚwiąteczna oferta Canal+:Piątek (24 grudnia)• 20:30 This is speedway: Ryan Sullivan (nSport+)redakcja: Łukasz Benz• 21:30 1 na 1 Extra: Erik Exposito (Canal+ Sport)redakcja: Tomasz ĆwiąkałaSobota (25 grudnia)16:00 Sędziowie - odc. 1 "Simon" (Canal+ Sport)redakcja: Maciej Klimek, Michał Siejak17:00 Sport bez fikcji: "Jak malowani" (Canal+ Sport)redakcja: Rafał Nahorny, Grzegorz Kaczmarczyk18:00 NBA: New York Knicks - Atlanta Hawks (Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Waldemar Kijanowski20:30 NBA: Milwaukee Bucks - Boston Celtics (Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar Kijanowski23:00 NBA: Phoenix Suns - Golden State Warriors (Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz02:00 NBA: Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets (Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży04:30 NBA: Utah Jazz - Dallas Mavericks (Canal+ Sport)komentarz: Bartłomiej Tomczak,. Radosław HyżyNiedziela (26 grudnia):12:30 Sędziowie - odc. 2 "Kwiatek" (Canal+ Sport)redakcja: Maciej Klimek, Michał Siejak15:55 Multi Premier League (Canal+ Sport)moderator: Krzysztof Marciniak15:55 Premier League: Manchester City - Leicester City (Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny15:55 Premier League: Tottenham - Crystal Palace (Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński15:55 Premier League: West Ham United - Southampton (Canal+ Family)komentarz: Przemysław Rudzki, Tomasz Ćwiąkała15:55 Premier League: Norwich City - Arsenal (Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski15:55 Premier League: Burnley - Everton (Canal+ Online)komentarz: Michał Kornacki18:25 Premier League: Aston Villa - Chelsea (Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny19:30 NBA: Utah Jazz - Dallas Mavericks (Canal+ Sport 2)20:00 Rajdowy Puchar Świata: Abu Dhabi Desert Challenge (nSport+)redakcja: Tomasz Dryła20:55 Premier League: Brighton - Brentford (Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Jakub Polkowski21:30 NBA: Miami Heat - Orlando Magic (Canal+ Sport)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Dominik Tomczyk23:00 The Legends z Tomkiem Ćwiąkałą: Slaven Bilić (Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała