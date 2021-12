Styczeń w HBO GO. "Bestia musi umrzeć", "Księga czarownic 3", "Euforia 2"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na styczeń 2022, dzień po dniu

Styczniowe nowości w HBO GO (dzień po dniu):

Nadchodzący miesiąc to przede wszystkim powrót nagradzanego serialu HBO. W drugim sezonie wrócimy do świata 17-letniej Rue (w jej roli świetna Zendaya), która musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między miłością, stratą i uzależnieniem. Innym powracającym tytułem będą. W nowym sezonie rodzina światowej sławy teleewangelistów będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem ze strony dawnych i obecnych znajomych, którzy chcą zniszczyć ich imperium. Inną komediową propozycją serialową będzie też nowy serial HBO. Główną bohaterką produkcji, która została zainspirowana życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (w tej roli sama Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku.Styczeń to także premiera nowego serialu HBO autorstwa Juliana Fellowesa. Będzie to historia o amerykańskim czasie wielkich fortun - tych zdobytych i utraconych. Akcja serialu rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn oraz Adą Brook. W rolach głównych wystąpiły między innymi Cynthia Nixon i Christine Baranski.Inną nowością będzie serial, który przedstawi kulisy niesławnej sprawy rozwodowej i skandalu obyczajowego z 1963 roku. W jej centrum byli wtedy książę i księżna Argyll: Ian Campbell (Paul Bettany) oraz Margaret Campbell (Claire Foy). Kolejną premierą będzie, historia Frances, której syn zginął potrącony przez nieznanego sprawcę. Kobieta chce pomścić jego śmierć. Wiedziona pragnieniem zemsty planuje odnaleźć i zabić człowieka, który siedział za kierownicą feralnego samochodu. W roli głównej w serialu wystąpiła Cush Cambo, na ekranie zobaczymy także Jareda Harrisa.Z finałowy sezonem wróci do HBO GO serial, czyli opowieść pełna magii, mrocznych tajemnic i miłości. W nowym sezonie Matthew i Diana wracają z 1590 roku do Sept-Tour, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń. Bohaterowie muszą odnaleźć teraz brakujące strony Księgi Życia oraz samą Księgę, zanim będzie za późno. Premierę będzie mieć także szósty sezon serialuz Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (w jego rolę wciela się Damian Lewis).Innymi powracającymi w styczniu tytułami będą też, czyli serial inspirowany cyklem powieści "Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz, oraz- historia rodem z komiksu, w której Superman i Lois razem stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań - stresem, presją oraz złożonością bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszym świecie.Fanów najbardziej znanego młodego czarodzieja na pewno ucieszy informacja, że Nowy Rok rozpocząć będą mogli od jubileuszowego programu specjalnego. Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".W styczniu w HBO GO nie zabraknie też nowości filmowych. Jedną z nich będzie kontynuacja kinowego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z Emily Blunt w roli głównej. Po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Inną premierą będzie też nagrodzony dwoma Oscarami film. Poznamy w nim historię informatora FBI, któremu udaje się przeniknąć do struktur Partii Czarnych Panter w Illinois, by obserwować ich charyzmatycznego lidera. Kolejną nowością będzie również film, w którym Denzel Washington jako zastępca szeryfa zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto. W głównych rolach w produkcji wystąpili również Rami Malek oraz Jared Leto. Dla amatorów kina akcji przygotowana została premieraz Liamem Neesonem oraz Laurencem Fishburnem. W filmie przeniesiemy się na daleką północ Kanady, gdzie w położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do tragedii. Na czele brawurowej misji ratunkowej staje kierowca tira, który często pokonuje pokryte lodem drogi. Wśród nowości filmowych nie zabraknie też polskich akcentów. Jedną z nowości będzie- obraz nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Razem z twórcami przeniesiemy się w nim do małego polskiego miasteczka w ostatnim tygodniu szkoły. Przed balem, znanym jako "komers", grupa uczniów gimnazjum spędza czas na miejskim basenie. To czas zauroczenia, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Inną polską nowością będzie rodzinny film. Będzie to historia 12-letniego Iwo i jego kolegów, którzy mieszkają w małym, postkomunistycznym miasteczku, w którym stoją ruiny Czarnego Młyna. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą uśpione w nim złe moce.Wśród nowości filmowych znajdzie się też szeroki wybór tytułów z różnych zakątków świata. Jednym z nich będzie nagrodzony na Tallinn Black Nights Film Festival estoński filmo przygodach ekscentrycznej rodziny i kuszących ją perspektywach wyjazdu na Zachód. Inną propozycją będzie słodko-gorzka komedia o niezręcznych towarzyskich sytuacjach, jakich doświadcza młoda, biseksualna kobieta, próbując pogodzić tradycję z niezależnością -. Obraz ten prezentowany był na zamknięcie festiwalu Kamera Dawida. Fińska produkcjato natomiast czarna komedia o nietolerancji w pozornie tolerancyjnej społeczności. Opowie o młodej dziewczynie, która jedzie do swojego rodzinnego miasteczka, żeby porozmawiać z rodzicami i zrobić oficjalny coming out. Filmto historia chłopaka o imieniu Leshka, który mieszka w odciętej od świata wiosce nad Cieśniną Beringa. Od niedawna w jego osadzie jest dostępny Internet i chłopak poznaje w sieci piękną kobietę. Leshka chce spotkać dziewczynę w realnym świecie i wyrusza w szaloną podróż. A nagrodzona na MFF w Cannes produkcjazabierze nas do świata pewnej wdowy, która kilka dni po nagłej śmierci męża dowiaduje się, że po drugiej stronie kanału La Manche - zaledwie 21 mil od ich domu - mężczyzna prowadził podwójne życie.Także dla najmłodszych widzów przygotowany został wybór wielu nowości na długie zimowe popołudnia. Będą wśród nich nowe sezony takich seriali animowanych jako nastoletnich superbohaterkach Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami, czy, którzy przyjeżdżają do dużego miasta i starają się odnaleźć w nowym dla siebie środowisku. Inną nowością będzie serial- Pebbles i Bamm-Bamm dorastają w erze prehistorycznej. Mieszkają w Skalisku, ale gdy tylko mogą, ruszają na poszukiwanie przygód na Skałki. Z każdą przygodą przekonują się, że przyjaźń jest najważniejsza. W styczniu swoją premierę w HBO GO będzie mieć też najnowsza kinowa odsłona przygód. W filmie tym bohaterowie dokonują niemożliwego - łączą siły, żeby pokonać wspólnego wroga. W przeddzień "ślubu stulecia" Jerry wprowadza się do najlepszego nowojorskiego hotelu, a zrozpaczona organizatorka wesela próbuje pozbyć się gryzonia, zatrudniając do pomocy Toma.• 1 styczniaHarry Potter - 20. rocznica: Powrót do HogwartuBestia musi umrzeć, odc. 1-6 (cały sezon)Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 6DC Super Hero Girls II, odc. 1-13Grizzy i lemingi III, odc. 27-52Ciche miejsce 2KlaunObudź sięSzkoła czarownic: DziedzictwoTata kontra tataTransformersTransformers: Wiek zagładyTransformers 3Transformers: Zemsta upadłychŻegnaj, ZSRR!Cztery godziny w Kapitolu• 2 styczniaBacurauShiva Baby• 3 styczniaPazury IV, odc. 5OnaJustine• 6 styczniaI tak po prostu..., odc. 6Przybysze II, odc. 6Sparowani• 7 styczniaSkandal w brytyjskim stylu, odc. 1Księga czarownic III, odc. 1-8 (cały sezon)Na planie XIX, odc. 1• 8 styczniaScooby-Doo i... zgadnij kto?, odc. 1-26Nie na moim podwórkuO nieskończoności• 9 styczniaMłody Sheldon V, odc. 10BykTom & Jerry• 10 styczniaEuforia II, odc. 1Prawi Gemstonowie II, odc. 1-2Pazury IV, odc. 6Kosmos• 13 styczniaRoswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1I tak po prostu..., odc. 7Piękny umysł• 14 styczniaSuperman i Lois II, odc. 1Skandal w brytyjskim stylu, odc. 2Na planie XIX, odc. 2• 15 styczniaBatwoman III, odc. 8Craig znad Potoku II, odc. 1-37Igła w stogu czasuJosepKrólowie Dogtown• 16 styczniaMłody Sheldon V, odc. 11Judasz i Czarny MesjaszWielorybnik• 17 styczniaKtoś, gdzieś, odc. 1Euforia II, odc. 2Prawi Gemstonowie II, odc. 3Pazury IV, odc. 732 sierpnia na ZiemiDyskretny urok niebezpiecznych myśli• 18 styczniaCall Me Harmony, odc. 1-3• 20 styczniaRoswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 2Skandal w brytyjskim stylu, odc. 3I tak po prostu..., odc. 8All American IV, odc. 8Fantastyczna podróż Margot i Marguerite• 21 styczniaSuperman i Lois II, odc. 2Na planie XIX, odc. 3• 22 styczniaBatwoman III, odc. 9Yabba Dabba Dinozaury, odc. 1-26Lodowy szlakOstatni• 23 styczniaMłody Sheldon V, odc. 12Miała na imię JoSnake Eyes: Geneza G.I. JoeŚwiat, który nadejdzieWieczna noc• 24 styczniaBillions VI, odc. 1Ktoś, gdzieś, odc. 2Euforia II, odc. 3Pazury IV, odc. 8Prawi Gemstonowie II, odc. 4Maelstrom• 25 styczniaPozłacany wiek, odc. 1• 27 styczniaRoswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 3I tak po prostu..., odc. 9All American IV, odc. 9Wojna światów• 28 styczniaSuperman i Lois II, odc. 3Na planie XIX, odc. 4• 29 styczniaBatwoman III, odc. 10Młodzi Tytani: Akcja! IV, odc. 1-52Jabłko i Szczypior II, odc. 1-23Czarny młynOstatni komersPo miłości• 30 styczniaEksplozjeWampiry: Dziedzictwo IV, odc. 6InwersjaMałe rzeczyMłody Sheldon V, odc. 13Zanka Contact• 31 styczniaBillions VI, odc. 2Ktoś, gdzieś, odc. 3Euforia II, odc. 4Prawi Gemstonowie II, odc. 5Pazury IV, odc. 9Burza hormonów