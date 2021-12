"Tajemniczy ogród", "Mortal Kombat", "Małyszomania" - świąteczny weekend filmowy premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Sposób na świętego", "Tajemniczy ogród", "Mr Dundee. Powrót", "Mortal Kombat", "Małyszomania. Kochaj i rzuć", "Zaczarowane ciasto świąteczne", "W co grają ludzie"

W piątekkontynuuje emisję nowej serii. Historia szósta(24 grudnia). Pierwsza randka Ewy (Masza Wągrocka) i Jacka (Antoni Królikowski), w czasie magicznych, pełnych nastroju dni tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, kończy się nieoczekiwanym - i pozbawionym jakiegokolwiek uroku - konfliktem z prawem, w trakcie którego bohaterka będzie zmuszona zweryfikować swoje dotychczasowe relacje z mężczyznami.W pierwszy dzień świąt premiera komedii(25 grudnia). Kiedy jesteś dzieckiem, Boże Narodzenie to moment, którego wyczekujesz z utęsknieniem przez cały rok. Nic więc dziwnego, że gdy Billy (Chance Hurstfield) zamiast wymarzonego prezentu znajduje w gwiazdkowej skarpecie bryłę węgla, jego rozczarowanie i ból są ogromne. Święty Mikołaj (Mel Gibson), który w ten sposób traktuje dzieci, zasługuje na ukaranie. Nastolatek decyduje się wynająć płatnego mordercę (Walton Goggins), by ten wytropił Gwiazdora i odpłacił mu pięknym za nadobne.Dodatkowo Canal+ rozpoczyna emisję dwuodcinkowej serii(25 i 26 grudnia). Wielki głód sukcesów sportowych w postkomunistycznej Polsce, nagła kariera młodego skoczka, zachwyt mediów wykreowały z Adama Małysza współczesnego bohatera, "króla z Wisły", za którym rzesze fanów podążały na turnieje, któremu dedykowano filmy dokumentalne, piosenki i skecze kabaretowe. Ta fascynacja nie mogła trwać wiecznie - dwuodcinkowa seria dokumentalna Canal+ opowie także o tym jak łatwo Polacy porzucają swoich dawnych idoli, jak uwielbienie tłumu przeradza się w obojętność lub wrogość; zobaczymy to zjawisko oczami osób stojących za sukcesami sportowców, kolegów i fanów. Przed premierą specjalny odcinek(25 grudnia)Drugi dzień świąt rozpocznie(26 grudnia) to jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów w zupełnie nowej, wizjonerskiej filmowej odsłonie. Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą gospodynią, nie podejrzewa, że właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.Drugą premierą będzie także komedia(26 grudnia). Krokodyl Dundee to najbardziej znany i dochodowy australijski film wszechczasów. Gwiazda filmu, najsłynniejszy Australijczyk Paul Hogan (grający fikcyjną wersję samego siebie), szykuje się do uroczystości nadania mu tytułu szlacheckiego za zasługi dla kinematografii. Jednak gdy ceremonia się zbliża, jego nazwisko, dokonania i reputacja zaczynają być przez niektórych kwestionowane...Świąteczny weekend premier filmowych wrozpocznie(24 grudnia). Kiedy projektantka biżuterii Holly znajduje w kieszeni starego płaszcza bransoletkę, ma przeczucie, że jest to dla kogoś ważna pamiątka. Kobieta chce odnaleźć właściciela i zwrócić mu zgubę w Wigilię. Niedługo potem spotyka przypadkiem dziennikarza śledczego Grega (Brendan Penny) i wspólnie z nim postanawia dowiedzieć się do kogo należy znaleziony przez nią przedmiot. Bohaterowie śpieszą się, by zwrócić bransoletkę na czas, a między nimi zaczyna rodzić się chemia.Z pierwszy dzień świąt(25 grudnia). Gwen (Erica Durance) niedawno straciła babcię i z trudem radzi sobie z prowadzeniem rodzinnej piekarni. W tym trudnym dla niej okresie dziewczyna nie jest w stanie też poczuć magii świąt, ale stale próbuje odtworzyć przepis babci na słynne w całym mieście Zaczarowane Świąteczne Ciasto. Niedługo potem do miasta przyjeżdża znany kucharz, aby nakręcić tam specjalny gwiazdkowy odcinek swojego programu. Gwen niechętnie zgadza się pomóc producentowi Gavinowi (Robin Dunne) w przygotowaniach do zdjęć, aby wypromować swoją piekarnię. Między dwojgiem zaczyna iskrzyć, ale czy Gwen uda się odnaleźć tajemniczy składnik, którego cały czas brakowało?W drugi dzień świąt(26 grudnia). Emilia Martin (Humberly González) liczy, że uda jej się spędzić spokojne święta Bożego Narodzenia. Kobieta zajmuje się projektowaniem szkolnych map. Wymaga to od niej, by była na bieżąco z informacjami naukowymi napływającymi ze świata, przez co czuje się zmęczona. Przerwa świąteczna spędzona przy kominku wydaje się jej miłą chwilą wytchnienia. Niestety, szef kobiety w ostatniej chwili wpada na pomysł, by Emilia zaprojektowała oryginalną mapę bieguna północnego. Kartografka decyduje się poprosić o pomoc Drew Campbella (Ronnie Rowe), odkrywcę, który zdobył to miejsce już dwukrotnie. Z początku mężczyzna niechętnie patrzy na tę współpracę, ale stopniowo przekonuje się do nowej znajomej. Z czasem okazuje się, że ceniąca sobie dokładność kartografka i kochający wolność poszukiwacz przygód mogą tworzyć zgrany zespół.Niedzielną Megapremierą będzie(26 grudnia). Odnoszący sukcesy zawodnik MMA Cole Young (Lewis Tan) bierze udział tylko w walkach za duże pieniądze. Mężczyzna nic nie wie natomiast o swoim pochodzeniu. Nie ma także pojęcia, dlaczego cesarz zaświatów, Shang Tsung (Chin Han), wysłał za nim Sub-Zero (Joe Taslim), swojego najlepszego wojownika, żeby ten go zgładził. W obawie o własne bezpieczeństwo, ale też najbliższych, oraz na polecenie Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, Cole wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Przed wyjazdem Cole dowiaduje się jeszcze, że Jax ma takie samo znamię w kształcie smoka, z którym on się urodził. Niedługo potem Young trafia do świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano). Na miejscu mężczyzna trenuje z najbardziej doświadczonymi wojownikami - Liu Kangiem (Ludi Lin), Kungiem Lao (Max Huang) i działającym według własnych zasad najemnikiem Kano (Josh Lawson). Razem przygotowują się do walki z wrogami z zaświatów, która będzie się toczyć o wysoką stawkę, jaką jest wszechświat.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(25 grudnia, Cinemax). Rose, dziewczyna z Filipin bez papierów, marzy, że pewnego dnia uda jej się wyjechać z małego miasteczka w Teksasie i zostać gwiazdą muzyki country. Jej świat wywraca się do góry nogami, kiedy jej mama zostaje nieoczekiwanie zatrzymana przez służby imigracyjne. Splot wydarzeń zmusza Rose do ucieczki i porzucenia swojego dotychczasowego życia - jedynego życia jakie zna. Jej podróż do tętniącego życiem Austin, gdzie ma nadzieję znaleźć nowy dom, jest także podróżą w głąb siebie.Druga propozycja to(25 grudnia, Cinemax 2). Młoda narkomanka sięga dna, kiedy sprzedaje swojego nowo narodzonego synka handlarzom dzieci. Bardzo szybko zaczyna żałować swojej decyzji i znajduje w sobie odwagę, by go odzyskać. Aby tego dokonać, dziewczyna musi włamać się do domu, w którym mieszka starsza, poznana przez nią kobieta ze swoim służącym albinosem i małą dziewczynką. Bohaterka nie jest przygotowana na to, co tam odkryje. Akcja utrzymanego w konwencji mrocznej bajki filmu toczy się we współczesnym mieście położonym pośrodku upiornego lasu.W drugi dzień świąt(26 grudnia, Cinemax). Matt (Ed Hems), samotny mężczyzna po 40-stce, który chce mieć dziecko, wynajmuje Annę (Patti Harrison) jako surogatkę. Niedługo potem dwie kompletnie obce sobie osoby uświadamiają sobie, że ta nieoczekiwana relacja podważy ich dotychczasowe wyobrażenia o więziach, granicach i tym, co nazywamy miłością.Weekend zakończy obraz(26 grudnia, Cinemax 2). Tak, jak za swoich nastoletnich czasów, grupa dobrych przyjaciół po 30-stce spędza w idyllicznej willi nad brzegiem morza nostalgiczny weekend, podczas którego odbywa się urodzinowa impreza-niespodzianka Mitzy. Od początku wszystko idzie nie tak, bo solenizantka nie jest zadowolona z przyjęcia. Okazuje się, że Mitzi wystąpiła niedawno o rozwód i chciała spędzić spokojny weekend. Napięcie rośnie, kiedy na imprezie pojawia się przyjaciółka Mitzi w towarzystwie swojego nowego chłopaka, który jest szwedzką gwiazdą filmową. Znajome otoczenie i stare rytuały sprawiają, że przyjaciele zapominają na chwilę, że są dorośli. Na jaw wychodzą kolejne zaskakujące rewelacje, które skłaniają wszystkich do dokonania bilansu swojej przeszłości i teraźniejszości.