Chojrak, Dexter, Johnny Bravo i inni. "Złota kolekcja Cartoon Network" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• W styczniu 2022 roku Cartoon Network kończy 30 lat. Widzowie z nostalgią wspominają perypetie Dextera i Dee Dee, Johnny'ego Bravo czy Chojraka.

• Bohaterowie z dzieciństwa powrócą na ekrany polskich telewizorów w cyklu "Złota kolekcja Cartoon Network" w Warner TV.

Kultowe kreskówki Cartoon Network podbiły serca widzów w drugiej połowie lat 90. charakterystyczną kreską animacji i absurdalnymi żartami, które często wpisywały się w czarny humor. Nic dziwnego, że przypadły do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym: odcinek pilotażowy "Chojrak - tchórzliwy pies" zyskał nominację do Oscara za Najlepszy Krótkometrażowy Film Animowany w 1998 roku. Kreskówka zasłynęła z łączenia strasznych, lecz jednocześnie zabawnych motywów. Twórca animacji, John R. Dilworth, zaczerpnął inspirację z prawdziwej historii pary starszych osób z Nowego Meksyku, która miała psa. Pewnego dnia zauważyli tajemniczą postać, a niedługo potem cała rodzina wraz z psem zniknęła na dobre. Dilworth z właściwą sobie zręcznością przetworzył opowieść z dreszczykiem na absurdalną i wyjątkową kreskówkę.Autentycznych motywów nie brakuje również w serialu "Johnny Bravo". Twórca Van Partible chciał sparodiować postać niezbyt mądrego, ale bardzo przystojnego bohatera. Johnny mylił krem czekoladowy z pastą do zębów, a oglądanie telewizyjnego programu z pięknymi kobietami sprawiało, że zapominał o całym świecie. Choć początkowo mężczyźni w ekipie produkcyjnej byli sceptycznie nastawieni do realizacji kreskówki, to żeński zespół wsparł Partible'a, dzięki czemu animacja została powołana do życia. Autor twierdził, że realistyczny element fabuły był tu kluczowy: producentki znały delikwentów nieco zbliżonych do realnych postaci i chętnie oglądały parodię."Johnny Bravo" i "Laboratorium Dextera" były pierwszym miejscem pracy różnych animatorów. Wśród nich znalazł się między innymi Seth MacFarlane, który po współpracy z Cartoon Network stworzył jedną z najpopularniejszych animacji dla dorosłych: "Family Guy". Stacja już w latach 90. wierzyła, że warto szukać obiecujących twórców i uwierzyć w ich kreatywność: w ten sposób "Laboratorium Dextera" stało się pierwszą oryginalną kreskówką Cartoon Network. Podobny kredyt zaufania otrzymał David Feiss, którego stacja poprosiła o stworzenie autorskiego pomysłu na serial. Feiss przedstawił "Krowę i Kurczaka": animację, którą zaledwie 3 tygodnie wcześniej wymyślił jako wieczorną opowiastkę dla córki, a stała się popularna na całym świecie.W cyklu "Złota kolekcja Cartoon Network" Warner TV wyemituje jedne z najbardziej popularnych seriali lat 90.: "Johnny Bravo", "Chojrak - tchórzliwy pies", "Krowa i Kurczak", "Jam Łasica", "Mroczni i źli", "Mroczne przygody Billy'ego i Mandy", "Laboratorium Dextera".