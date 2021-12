Hitowy serial o francuskim świecie rapu. "Valide" premierowo w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Uliczny rap, bezkompromisowość, rywalizacja.

• "VALIDÉ" to francuska produkcja Canal+, która szturmem podbiła rodzimą widownię, notując ponad 33 miliony wyświetleń

Clémence to utalentowany młody raper, były dealer narkotyków. Jest równie odważny i kreatywny, co lekkomyślny i impulsywny. Najważniejsi są dla niego dwaj przyjaciele z dzieciństwa i rodzina, na którą zawsze może liczyć. Życie jednak nie jest dla niego łaskawe - w dzieciństwie opuścił go ojciec, jako nastolatek trafił też do poprawczaka. Swoje bolesne doświadczenia przelewa na muzykę, a jego umiejętności dostrzega jedna z największych gwiazd francuskiego rapu. Jednak sojusz szybko przeradza się w niebezpieczną rywalizację. Będąc u progu sławy, młody chłopak przekona się, że w rapie - bardziej niż w jakiejkolwiek innej branży - sukces rodzi konsekwencje.Producentem i współreżyserem serialu jest Franck Gastambide - znany z takich produkcji jak "Taxi 5" czy "Porn in the hood". W głównej roli wystąpił Hatik, jeden z najpopularniejszych raperów we Francji. Produkcja zdobyła we Francji ogromną popularność, bijąc rekord oglądalności - od premiery pierwszego sezonu serial obejrzano ponad 33 miliony razy.- mówi GastambideTa pozycja w portfolio serwisu Canal+ Oline to kolejny ukłon w stronę miłośników hiphopu. Od niedawna w serwisie możemy oglądać polskie gwiazdy tego gatunku. Użytkownicy CANAL+ online mają do dyspozycji koncerty takich gwiazd jak PRO8L3M, Mata, Sobel i Young Leosia.