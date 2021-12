Od stycznia droższa papierowa Gazeta Wyborcza

Łukasz Szewczyk

• Od stycznia 2022 r. cena papierowych wydań "Gazety Wyborczej" od wtorku do piątku będzie wyższa o 1 zł.

• We wtorki, środy i czwartki cena dziennika wyniesie 4,99 zł, a w piątki - 6,99 zł.

Gazeta Wyborcza - okładka 31.12.2021

Po zmianie ceny - od stycznia 2022 r. od wtorku do czwartku "Gazetę Wyborczą" będzie można kupić za 4,99 zł, a w piątki za 6,99 zł. Nie zmienią się ceny poniedziałkowych i sobotnich wydań, które wynoszą odpowiednio 5,99 zł i 7,99 zł. Po raz pierwszy z nową ceną dziennik ukaże się 4 stycznia 2022 r.- wyjaśnia Wojciech Bartkowiak, dyrektor wydawniczy "Gazety Wyborczej". -Odbiorcom papierowego wydania "Gazeta Wyborcza" proponuje skorzystanie z unikatowej na rynku formy subskrypcji - prenumeraty teczkowej. To niezmiennie najtańsza i odporna na punktowe zmiany cen forma zakupu "Wyborczej" - prenumeratę dziennika na luty 2022 r. można zamówić za 129,90 zł. Korzystający z tej oferty otrzymują też co miesiąc w prezencie książki - aktualnie jest to seria "Reporterzy Wyborczej polecają". Dodatkowo, każdy subskrybent prenumeraty teczkowej ma dostęp do Klubu Wyborczej. Jego członkowie mogą m.in. uczestniczyć w spotkaniach online z redakcją i jej gośćmi, a także korzystać z cyfrowego archiwum tekstów "Wyborczej".