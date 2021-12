Wyjazdowy sprawdzian Realu Madryt na początek roku w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszych dniach nowego roku widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecze 19. kolejki hiszpańskiej LaLiga Santander.

• Kibicom zaprezentują się między innymi dwie czołowe drużyny w tabeli - Real Madryt i Sevilla FC.

• Ciekawie będzie również w angielskiej Championship, gdzie na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja wicelidera, Fulham FC, z groźną Swansea City.

Na początku stycznia rozgrywki ligi hiszpańskiej dotrą do półmetka sezonu 2021/22. W tych dniach szczególne wyzwanie czeka Real Madryt, który zmierzy się na wyjeździe z nieprzewidywalnym Getafe CF. To zespół z okręgu miejskiego w prowincji Madryt, dlatego zmagania Królewskich z tym rywalem określa się czasem małymi derbami stolicy Hiszpanii. O tym, jak trudnym terenem jest Coliseum Alfonso Pérez, świadczy fakt, że z trzech ostatnich wypraw na ten stadion Real przywiózł tylko jedno zwycięstwo. Również w ten weekend gospodarze stawią im silny opór, bo pozostają niepokonani od pięciu spotkań, w których stracili tylko jedną bramkę. To znaczy, że w drużynie Carlo Ancelottiego wiele będzie zależało od Karima Benzemy i Viníciusa Júniora, najgroźniejszego obecnie ofensywnego duetu w Europie, który potrafi przerwać nawet najszczelniejszą defensywę.Przed niełatwym zadaniem stanie także druga w tabeli Sevilla FC, która zmierzy się na Estadio Ramón de Carranza z Cádiz CF. Ekipa z Kadyksu jest wprawdzie w strefie spadkowej, ale ostatnio spisuje się nadspodziewanie dobrze. Potwierdziła to w poprzedniej kolejce, kiedy sensacyjnie zremisowała w Madrycie z Realem. Piłkarze Sevillistas muszą więc zachować pełną koncentrację i pokazać, że przez okres świąteczny nie stracili wybornej formy, jaką zaprezentowali w grudniowych meczach z Atlético Madryt (2:1) i FC Barceloną (1:1). Czy w swoim pierwszym występie w nowym roku sięgną po komplet punktów?. Fulham FC do niedawna było liderem Championship, ale kilka remisów i przełożonych spotkań sprawiło, że piłkarze trenera Marco Silvy spadli na drugie miejsce i muszą odrabiać straty do AFC Bournemouth. Jeśli ekipa z Londynu nie pokona w najbliższym meczu Swansea City, to może wypaść nawet ze strefy zapewniającej awans do Premier League. The Cottagers liczą na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali zespół z Walii 3:1. Spektakularny występ zaliczył wówczas prowadzący w klasyfikacji ligowych strzelców Aleksandar Mitrović, który popisał się hat-trickiem. W najbliższym starciu Serb ma spore szanse na kolejne trafienia, bo gra defensywy Swansea pozostawia ostatnio wiele do życzenia. Natomiast obrona Fulham musi uważać na Joëla Piroe'a, czołowego snajpera gospodarzy, który w obecnych rozgrywkach ma już na koncie 11 goli.Ciekawie zapowiada się także konfrontacja na Bramall Lane, gdzie Sheffield United podejmie Middlesbrough FC. Drużyna z Sheffield wygrała pięć ligowych meczów z rzędu, a ekipa gości nie przegrała od sześciu spotkań. Kto okaże się lepszy w rywalizacji zespołów znajdujących się w dobrej dyspozycji?Plan transmisji:Sobota (1 stycznia):• 13:25 Championship: Sheffield United - Middlesbrough FC (Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński• 15:55 Championship: Blackpool FC - Hull City (Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian ChabiniakNiedziela (2 stycznia):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 16:10 LaLiga Santander:F (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 18;10 LaLiga Smartbank:(Eleven Sportd 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Adrian Gątarek• 23:00- magazynPoniedziałek (3 stycznia):• 15:55 Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Filip Kapica• 18:55 LaLiga Santander: Villarreal CF - Levante UD (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian Gątarek• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda