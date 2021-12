Gazeta Wyborcza z rekordem. Ponad 280 tys. cyfrowych prenumerat

Łukasz Szewczyk

• 31 grudnia 2021 r. treści "Wyborczej" w cyfrowej formie docierały już do ponad 280 tys. subskrybentek i subskrybentów.

• Zespół dziennika pozostaje liderem cyfryzacji prasy w Polsce i zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem sprzedaży prenumerat cyfrowych.

- komentuje Wojciech Bartkowiak, dyrektor wydawniczy "Wyborczej". -Czytelnicy najchętniej wybierali pakiet Premium, zapewniający pełny dostęp do serwisu i aplikacji Wyborcza.pl, a także treści z magazynów "Wyborczej" i informacji z 33 serwisów lokalnych.Do kolejnego rekordu Wyborcza.pl w zakresie sprzedaży subskrypcji przyczyniły się tegoroczne nowości w ofercie dziennika. W 2021 r. Wyborcza.pl uruchomiła sześć nowych serwisów lokalnych - w Zakopanem, Wałbrzychu, Kaliszu, Koszalinie, Rybniku i Elblągu. Sieć lokalnych redakcji "Wyborczej" obejmuje już 33 miasta. Oprócz tego użytkownicy Wyborcza.pl mogą słuchać nowych serii podcastów redakcyjnych - cyklu "Mistrzowie Słowa", w którym wybitne aktorki i wybitni aktorzy czytają najlepsze teksty "Gazety Wyborczej", a także "Warszawa nadaje", czyli podcastu "Gazety Stołecznej" i serwisu Warszawa.wyborcza.pl o tym, jak żyje się w największym polskim mieście. "Wyborcza" rozwija też współpracę z redakcjami i organizacjami z całego świata. Jesienią zorganizowała SubscriptiON Day - międzynarodową konferencję na temat subskrypcji, której gościem była m.in. Tara Lajumoke, Managing Director z Financial Times Strategies.Od maja dziennik współpracuje z The Conversation - niezależną organizacją non-profit, której celem jest popularyzacja treści naukowych przygotowanych przez przedstawicieli największych światowych uczelni, zaś od października publikuje najnowsze teksty "New York Timesa" przetłumaczone na język polski. Redakcja nie zapomina też o ważnych sprawach i wartościach bliskich odbiorcom - w tym celu m.in. ogłosiła swoją "Deklarację klimatyczną" oraz kolejny raz zbierała środki na pomoc potrzebującym, w tym uchodźcom w Usnarzu Górnym, łącznie przekazując na cele charytatywne w mijających 12 miesiącach ponad pół miliona zł.Rok 2021 był także czasem wielu sukcesów dziennikarskich "Gazety Wyborczej", co doceniło m.in. jury najważniejszego branżowego konkursu Grand Press, przyznając redakcji aż sześć nagród, w tym nagrodę Dziennikarza Roku dla Andrzeja Poczobuta więzionego na Białorusi. Dziennikarze i reporterzy "Wyborczej" tropili nadużycia wrocławskich policjantów, którzy zamęczyli młodego Ukraińca, oraz bezduszność służb granicznych, które wyrzucały uchodźców do lasu. Zdemaskowali karierę Prezesa Zarządu OKN Orlen S.A. Daniela Obajtka oraz ujawnili matactwa premiera Mateusza Morawieckiego, który zbił fortunę na handlu kościelnymi nieruchomościami.W ostatnim roku "Wyborcza" rozwinęła też ofertę pakietów subskrypcyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Od stycznia 2021 r. czytelnicy zainteresowani cyfrowymi publikacjami dziennika mogą wykupić subskrypcję treści Wyborcza.pl i jednocześnie dołączyć do Klubu Wyborcza.pl, oferującego m.in. bezpośredni kontakt z redakcją i uczestnictwo w spotkaniach online. Taką możliwość zapewnia Pakiet Klubowy dostępny w cyfrowym portfolio dziennika obok Pakietu Podstawowego i Pakietu Premium w nowych odsłonach. Nowa oferta subskrypcyjna to odpowiedź na potrzeby wszystkich użytkowników Wyborcza.pl - zarówno tych poszukujących szybkiej informacji, jak i tych bardzo zaangażowanych w relację z zespołem dziennika.Oprócz tego Wyborcza.pl wprowadziła kolejne rozwiązania technologiczne, podnoszące komfort użytkowników serwisu czy aplikacji dziennika. Dzięki nowościom m.in. z zakresu automatycznej analizy danych możliwe jest lepsze dopasowanie proponowanych publikacji do zainteresowań czytelników, a także wzmacnianie zaangażowania odbiorców Wyborcza.pl.Rozwój subskrypcji treści Wyborcza.pl wspierały też zmiany strukturalne w zespole "Gazety Wyborczej" - m.in. połączenie działów subskrypcji organicznych i marketingu oraz rozwoju produktu i IT. Pozwoliły one zintensyfikować prace nie tylko nad pozyskiwaniem kolejnych subskrybentów, ale przede wszystkim nad zwiększaniem wpływów z cyfrowych źródeł - sprzedaży treści i reklam.