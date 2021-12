Specjalne noworoczne wydanie "Cafe Futbol" w Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

Kontrowersyjna rezygnacja Paulo Sousy z funkcji selekcjonera piłkarskiej Reprezentacji Polski będzie głównym tematem specjalnego, noworocznego wydania magazynu "Cafe Futbol" w Polsat Sport

Tradycją stało się, że pierwsze w nowym roku wydanie magazynu "Cafe Futbol" to okazja do analizy nadchodzących wydarzeń piłkarskich zarówno klubowych, jak i reprezentacyjnych. W 2022 roku tematem wiodącym miały być baraże o udział w Mistrzostwach Świata, które dla Polaków będą ostatnią szansą na wywalczenie udziału w katarskim turnieju. Kompletnie nieoczekiwane zerwanie przez Paulo Sousę kontraktu z PZPN oraz styl tego rozstania, sprawiły że w niedzielę 2 stycznia Bożydar Iwanow i jego goście siłą rzeczy będą musieli wrócić do wydarzeń z ostatnich dni 2021 roku, a dyskusja o barażach będzie prowadzona w zupełnie innym tonie.W studiu razem ze wspomnianym Bożydarem Iwanowem zasiądą byli reprezentanci, a obecnie komentatorzy Tomasz Hajto i Tomasz Łapiński oraz dziennikarz Roman Kołtoń. Oprócz wątku reprezentacyjnego, poruszone zostaną także tematy nadchodzącej fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA, rundy wiosennej w krajowym futbolu oraz rozgrywkach zagranicznych - w tym Puchar Francji i niedzielny mecz Olympique Marsylia Arkadiusza Milika. To spotkanie o godzinie 20:55 pokaże Polsat Sport.