"Palm Springs", "Szkoła czarownic: Dziedzictwo", "Ciche miejsce 2" - filmowy weekend premium TV

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Palm Springs", "Szkoła czarownic: Dziedzictwo", "Ciche miejsce 2", "Żegnaj, ZSRR!", "Shiva Baby"

W piątekkontynuuje emisję nowej serii. Historia szósta(31 grudnia). Historia siódma(31 grudnia) Władek (Witold Dębicki) i Halinka (Maria Maj) poznają się na Planecie Singli i rozpoczynają wspólną podróż - wolną od oczekiwań czy zahamowań. Czy ich spotkanie udowodni, że w każdym wieku jest jeszcze szansa na szaloną miłosną przygodę, burzę zmysłów i powrót do pełni życia? Może to ostatnia miłość okaże się właśnie tą najwspanialszą?W Nowy Rok(1 stycznia). Beztroski Nyles i zadeklarowana singielka Sarah poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza diametralnie się zmienia kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W tej pozornie beznadziejnej sytuacji Nyles i Sarah odkrywają niesamowite możliwości jakie daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują wyjątkowo szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.Listę premierrozpoczynają(31 stycznia). Prawdziwa historia Mighty Mites, drużyny futbolowej z sierocińca w FortWorth, która w czasach Wielkiego Kryzysu zdobyła stanowe mistrzostwo Teksasu, pomimo że jej zawodnicy rozpoczynali rozgrywki boso. Podczas ich najlepszego sezonu niedoceniany zespół i hart ducha zawodników stały się inspiracją dla miasta, stanu i całego narodu, a uwagę na ich osiągnięcia zwrócił sam prezydent Franklin D. Roosevelt. Architektem sukcesu był Rusty Rusell, legendarny trener futbolu z lokalnego liceum, który zrezygnował z prestiżowego stanowiska, aby uczyć wychowania fizycznego w sierocińcu. Niewiele osób znało jego tajemnicę - Rusty sam był sierotą. Wiedział, że jego zawodnicy nie górują formą nad przeciwnikiem i opracowywał nowatorskie strategie, które są wykorzystywane w futbolu amerykańskim do dzisiaj.W Nowy Rok(1 stycznia). Nastoletnia Lily (Cailee Spaeny) przeprowadza się wraz z matką, Helen (Michelle Monaghan), do innego miasta, do domu nowego partnera kobiety, Adama (David Duchovny), i jego synów. Początki w nowej szkole nie są dla dziewczyny łatwe, ale pomocną dłoń wyciągają do niej trzy nieco wyobcowane przyjaciółki, Tabby (Lovie Simone), Lourdes (Zoey Luna) i Frankie (Gideon Adlon). Zauważają one bowiem, że Lily nie jest zwykłą nastolatką. Gdy dziewczyna przechodzi rytuał inicjacji i zostaje czwartą członkinią ich grupy, okazuje się, że rzeczywiście obdarzona jest nadprzyrodzoną mocą. Eksperymentowanie ze swoimi niezwykłymi zdolnościami wraz z przyjaciółkami coraz bardziej się Lily podoba, aż do momentu, gdy zaczyna poważnie komplikować jej życieNiedzielną Megapremierą będzie(2 stycznia). Po ostatnich tragicznych wydarzeniach Lee Abbott (John Krasinski) zmuszony jest opuścić farmę, która stanowiła schronienie dla niego i jego bliskich. Wraz z żoną Evelyn (Emily Blunt) i dziećmi wyrusza w podróż w nieznane. Mierząc się z niebezpieczeństwami, które czekają na nich w zewnętrznym świecie, rodzina musi pamiętać, że jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest życie w całkowitej ciszy. Wokół nadal czają się bowiem potwory reagujące na każdy dźwięk. Wkrótce Lee, Evelyn i ich dzieci się przekonują, że poza farmą monstra, z którymi już wcześniej mieli do czynienia, nie są jedynym zagrożeniem.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(31 grudnia, Cinemax). Od trzech lat James (Harry Shum Jr.) nie może otrząsnąć się po nieoczekiwanym i trudnym do wyjaśnienia zniknięciu żony. Jego ucieczką jest praca, a zwłaszcza archiwizowanie starych nagrań zarejestrowanych na taśmach wideo. Pewnej nocy James ogląda stare materiały emitowane w telewizyjnych wiadomościach i dostrzega, że pojawiają się w nich niepokojące zakłócenia. Nie jest to jedyna nietypowa rzecz, jaką dostrzega. Jego obsesja związana z dziwnym materiałem nasila się. James stara się rozwikłać tajemnicę i odkrywa, że niepokojące zakłócenia na antenie mają związek ze zniknięciem jego żony. Film został zainspirowany zakłóceniami w transmisji sygnału, do jakich doszło w Chicago pod koniec lat 1980. Tajemniczy incydent do dzisiaj pozostaje niewyjaśniony.W Nowy Rok(1 stycznia, Cinemax). Tarkkinenowie są ekscentryczną rodziną, która mieszka w ZSRR. Są z pochodzenia Ingrianiami, członkami największej fińskojęzycznej społeczności we współczesnej Rosji, i mieszkają w regionie, który został całkowicie zrusyfikowany po II wojnie światowej. W przeddzień upadku Związku Radzieckiego przed rodziną Tarkkinenów otwiera się droga do wolności i możliwość wyjazdu na Zachód. Ten moment rozpoczyna niezapomnianą rodzinną podróż, której pierwszym etapem jest estoński Tallinn końca lat 80.Weekend zakończy(2 stycznia, Cinemax). Mroczna, słodko-gorzka komedia o niezręcznych towarzyskich sytuacjach, jakich doświadcza młoda, biseksualna kobieta, próbując pogodzić tradycję z niezależnością. Danielle, studentka ostatniego roku, doświadcza całej serii coraz bardziej niezręcznych i upokarzających spotkań podczas kulminacyjnego dnia sziwy, żydowskiego spotkania przyjaciół i krewnych w czasie żałoby. Pod czujnym okiem neurotycznych, choć mających dobre intencje rodziców, Danielle musi odpowiadać na krępujące pytania zadawane przez nietaktownych krewnych, a widok byłej dziewczyny, w której wciąż jest zakochana całkowicie wyprowadza ją z równowagi. Na domiar złego, na imprezie nieoczekiwanie zjawia się jej sekretny "sponsor" wraz ze swoją żoną oraz zanoszącym się płaczem dzieckiem, o którego istnieniu nie wiedziała.